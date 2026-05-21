JSP เปิด 3 กลยุทธ์ลุยธุรกิจปี 69 ชู Own Brand–รุกต่างประเทศ–ปั้น Functional FMCG

JSP ปรับทัพบริหาร 4 ประสานรองรับการเติบโตในระยะยาว ดัน “สิทธิชัย แดงประเสริฐ” ขึ้น Group CEO ด้าน “พิษณุ แดงประเสริฐ” นั่ง CEO บริหาร JSP “สรสิช แดงประเสริฐ” ดูแลธุรกิจ OEM ขณะที่ “จิรดา แดงประเสริฐ” จัดการด้านการเงินและซัพพอร์ตระบบบริหารจัดการหลังบ้าน มุ่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง ยั่งยืน วาง 3 กลยุทธ์หลัก ขับเคลื่อนธุรกิจปี 69 "การเสริมความแข็งแกร่งแบรนด์ของตัวเอง (Own Brand) การขยายตลาดต่างประเทศเต็มสูบ และ เล็งเพิ่มไลน์โปรดักส์ Functional FMCG เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดแมส " เสิร์ฟตลาดนักกีฬาและวัยรุ่น Gen Z อัดงบสร้างแบรนด์ สู่เป้าหมาย เป็น Top of mind ของตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ กระจายงบสู่ทุกช่องทางทั้ง Online , TV และสื่อกลางแจ้ง เล็งขยายสู่ Influencer รุ่นใหม่ และ ซีรีส์ไทยในกระแส เจาะตลาดทุก Gen ส่งต่อสินค้าคุณภาพจากรุ่นใหญ่สู่รุ่นลูกหลาน
นายพิษณุ แดงประเสริฐ เปิดเผยหลังจากเข้ารับตำแหน่ง CEO ว่า JSP ยังคงเดินตามโรดแมประยะยาวที่วางไว้ในการก้าวขึ้นสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจสุขภาพครบวงจร ล่าสุดบริษัทเดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรครั้งสำคัญ เพื่อรองรับเป้าหมายดังกล่าว โดยแบ่งบทบาทการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ “ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ” ดำรงตำแหน่ง Group CEO รับผิดชอบด้านการลงทุนเพื่อการเติบโตจากภายนอก มุ่งมองหาโอกาสลงทุนในบริษัทด้านสุขภาพที่มีศักยภาพ เพื่อนำมาเสริมศักยภาพให้ JSP มีสินค้าและบริการด้านสุขภาพครบและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด ซึ่งการมองหาโอกาสทางธุรกิจครั้งนี้ยังสามารถพัฒนาและยกระดับ บริษัทที่จะเข้าไปลงทุนให้ก้าวสู่ระบบตลาดทุน ด้วยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ก่อนต่อยอดสู่ mai ในอนาคต เพื่อสร้างทีมบริหารและระบบองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ขณะเดียวกันในส่วนของธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) “นายสรสิช แดงประเสริฐ” จะเข้ามาดูแล ซึ่งธุรกิจนี้เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว หลังลูกค้าบางส่วนทยอยกลับมาใช้บริการ จากความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตระดับสากลของบริษัท และความเชี่ยวชาญในการรองรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการมาตรฐานการผลิตระดับโลก สำหรับการขยายตลาดต่างประเทศ จะเป็นความร่วมมือร่วมกันของทีมบริหารในการผลักดันการเติบโตในแต่ละภูมิภาค ขณะที่ “นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ” จะเข้ามาดูแลงานด้านการเงินและระบบบริหารจัดการหลังบ้าน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างองค์กรและรองรับการเติบโตในระยะยาว
จากการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ทำให้คาดว่าปี 2569 รายได้หลักยังคงรักษาให้เติบโต โดยภาพรวมรายได้จากมาจาก 3 โครงสร้างหลักคือ Own Brand 40% ธุรกิจ OEM 40% และอีก 20% มาจากรายได้การเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แม้ว่าทิศทางธุรกิจปี 2569 จะมีสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้นเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นสงคราม การระบาดของไวรัส หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม JSP มีแผนในการรองรับความเสี่ยงทั้งการเตรียมพร้อมสินค้าเพื่อรองรับโรคระบาด เช่น ฟ้าทะลายโจร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่อาจเพิ่มขึ้นบางส่วน พร้อมวาง 3 กลยุทธ์หลักในปี 2569 ประกอบด้วย
1. เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งแบรนด์ “สุภาพโอสถ”
JSP จะโฟกัสการพัฒนา Own Brand มากขึ้น โดยเฉพาะแบรนด์ “สุภาพโอสถ” เพิ่มความสำคัญในกลุ่มสินค้าที่เป็นจุดแข็ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสูงสุด โดยสินค้าหลักอย่างกลุ่มน้ำมันงาดำรำข้าวยังเติบโตในระดับ 2 หลัก และช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความน่าเชื่อถือไปสู่แบรนด์ที่จะเปิดใหม่
2.รุกขยายตลาดต่างประเทศ
บริษัทเตรียมขยายตลาดต่างประเทศในหลายภูมิภาค หลังมีประสบการณ์ในกลุ่ม CLMV มากว่า 20 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรในประเทศจีน รวมถึงเตรียมขยายตลาดไปยังเวียดนาม ตะวันออกกลาง สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน และฮ่องกง เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรระยะยาว รองรับแผนการเป็นองค์กรสุขภาพครบวงจรในอนาคต
3. เพิ่มโปรดักต์ Functional FMCG
JSP อยู่ระหว่างศึกษาการต่อยอดธุรกิจสู่กลุ่ม Functional FMCG เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดทั่วไปมากขึ้น หลังแบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดออนไลน์ และยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมองว่ากลุ่ม Functional FMCG จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันแบรนด์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้เร็วขึ้นในอนาคต ผ่านกลยุทธ์ Collaboration Brand ต่อยอดศักยภาพของแบรนด์ สร้างการรับรู้ใหม่ และขยายการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น เจาะตลาดที่เป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะด้านกีฬา
สำหรับแผนการตลาด ปี 2569 JSP เตรียมเพิ่มงบด้าน Branding มากขึ้น จากเดิมที่เน้น Direct Marketing และการตลาดออนไลน์แบบวัดผลเป็นหลัก โดยจะมุ่งสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน ไม่เน้นการเติบโตแบบหวือหวา แต่ให้ความสำคัญกับการเติบโตที่มั่นคงและวัดผลได้ นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและสร้างทีมนักกีฬาของบริษัท เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ด้านสุขภาพและความแข็งแรงขององค์กร ควบคู่กับ Influencer รุ่นใหม่ หรือ ช่องทางภาพยนตร์-ซีรีส์ไทยในกระแส เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค Gen ใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ Wellness และการดูแลสุขภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีย้อนหลัง JSP มียอดขายเติบโตเฉลี่ยราว 30% ต่อปี สะท้อนศักยภาพการเติบโตของธุรกิจสุขภาพที่ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก ท่ามกลางกระแส Wellness ที่กำลังกลายเป็นเมกะเทรนด์ของโลก โดยบริษัทวางเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวคิด “Wellness for Life by Innovation” ครอบคลุมสุขภาพของ “คน สัตว์ และพืช” พร้อมเดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพครบวงจร เพื่อผลักดัน JSP ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ Top of Mind ด้านสุขภาพ ที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ ในอนาคต