หุ้นปิดเช้าบวก 5.43 จุด อานิสงส์ NVIDIA งบปังดัน DELTA คลายกังวลตะวันออกกลางระยะสั้น

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,533.86 จุด เพิ่มขึ้น 5.43 จุด (+0.36%) มูลค่าซื้อขายราว 29,238 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวต่อจากเมื่อวานนี้ โดยทำจุดสูงสุด 1,541.96 จุด และจุดต่ำสุด 1,530.93 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าปรับตัวขึ้นมาตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดย Sentiment บวกจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และกลุ่มเทคโนโลยี หลังจาก NVDA รายงานงบฯไตรมาสแรกออกมาดีมาก ทำให้ตลาดยังมองว่าดีมานด์ของการลงทุนด้าน AI และดาต้าเซ็นเตอร์ยังสูง เป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ DELTA
ขณะเดียวกัน ตลาดคลายกังวลในระยะสั้นสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกลาง หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเปิดเผยการเจรจากับอิหร่านอยู่ในช่วงสุดท้าย และราคาน้ำมันปรับตัวลงรับข่าวดังกล่าว รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) สหรัฐก็ปรับตัวลงเช่นกัน เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นในวันนี้
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งในกรอบ โดยให้แนวต้าน 1,550 จุด แนวรับ 1,520 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,560.49 ล้านบาท ปิดที่ 327.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 1,551.97 ล้านบาท ปิดที่ 34.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
TIDLOR มูลค่าการซื้อขาย 1,472.49 ล้านบาท ปิดที่ 17.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.70 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,297.07 ล้านบาท ปิดที่ 364.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,291.25 ล้านบาท ปิดที่ 197.00 บาท ลดลง 1.50 บาท