TIDLORปันผลระหว่างกาล0.69 บ-เตรียมซื้อหุ้นคืน2.4พันล.

"ติดล้อ โฮลดิ้งส์ " ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.69 บาทต่อหุ้น พร้อมเตรียมซื้อหุ้นคืน วงเงินไม่เกิน 2,400 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
นางอาฑิตยา พูนวัตถุ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)หรือ TIDLOR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 มีการอนุมัติ 2 มติสำคัญในวันเดียวกัน ได้แก่ มติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2569) ในอัตราหุ้นละ 0.69 บาท ซึ่งมาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อย บมจ.เงินติดล้อ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 2 มิถุนายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 มิถุนายน 2569
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,400,000,000 บาท จำนวนไม่เกิน 122,824,000 หุ้น คิดเป็นประมาณ 4.24% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยวิธีการซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Automatic Order Matching หรือ AOM) ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 27 พฤศจิกายน 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาแล้วว่า โครงการนี้ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินงานตามปกติแต่อย่างใด
นางอาฑิตยา กล่าวว่า "สิ่งที่ TIDLOR ให้ความสำคัญมาตลอดคือการสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง เมื่อบริษัทมีความพร้อมจึงเห็นว่าการซื้อหุ้นคืนเป็นทางเลือกที่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นคืน ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามการลดลงของจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันจะทำให้ราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าหุ้นที่แท้จริงได้มากขึ้น"