คปภ. - ก.ล.ต. - ธปท. เดินหน้าสร้างอินฟลูฯมืออาชีพ ยกระดับสื่อสารการเงิน-การลงทุน-ประกันภัยอย่างรับผิดชอบ

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายให้ ดร.ชญานิน เกิดผลงาม รองเลขาธิการ ด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “Responsible Voices สำหรับ Finfluencer รุ่นที่ 3” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานเปิดงาน ณสำนักงาน ก.ล.ต.
โครงการ Responsible Voices สำหรับ Finfluencer รุ่นที่ 3 มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 ราย และมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมจำนวน 28 เพจ/ช่อง รวม 35 ราย โดยความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ข้อมูลด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัยอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ฟินฟลูเอนเซอร์ภาคการเงิน การลงทุน และประกันภัย ให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ติดตามได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารข้อมูลบนสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการยกระดับสู่การเป็นฟินฟลูเอนเซอร์ที่นำเสนอข้อมูลอย่างรับผิดชอบ และขยายผลสู่การสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการสื่อสารผ่านฟินฟลูเอนเซอร์ อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานการให้ข้อมูลด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัยบนสื่อออนไลน์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ที่ผ่านมา ทั้ง 3 หน่วยงานกำกับดูแลได้ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวมาแล้ว 2 รุ่น มีผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการรวม 74 เพจ/ช่อง และมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 28 ล้านบัญชี สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการให้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบ โดยผู้เข้าร่วมโครงการหลายรายให้ความสำคัญกับการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน และเลือกร่วมงานกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลด้านประกันภัยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย เนื่องจากข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนมากขึ้น การสร้างความตระหนักในการให้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยลดความเข้าใจคลาดเคลื่อน และสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการเงินและประกันภัยได้อย่างเหมาะสม
โครงการ Responsible Voices สำหรับ Finfluencer รุ่นที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 20 และ 28 พฤษภาคม 2569 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารข้อมูลด้านการเงิน การลงทุน และประกันภัยอย่างเหมาะสม พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมอง และต่อยอดประสบการณ์กับผู้ที่อยู่ในสายอาชีพเดียวกัน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง 3 แห่ง โดยมีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักแก่ผู้เข้าร่วมให้เห็นถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในการสื่อสารข้อมูล ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ติดตามและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรและเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการบนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/responsiblevoices และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับรุ่นอื่น ๆ เพื่อต่อยอดการสร้างสังคมการให้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบต่อไป