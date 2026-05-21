SBITO เปิดตัว “SBITO NEO AI” โบรกเกอร์เจ้าแรกที่มอบบริการด้วย Wealth AI

BridgeWise เปิดตัวโซลูชันใหม่ “SBITO NEO AI” ผสานพลังเทคโนโลยีของ BridgeWise ชูจุดยืนโบรกเกอร์เจ้าแรกในไทยที่มอบบริการด้วย Wealth AI ออกแบบมาเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ พร้อมตอกย้ำพันธกิจร่วมกันของทั้งสองบริษัทในการยกระดับประสบการณ์การลงทุนของนักลงทุนไทย ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่ทันสมัย อธิบายขั้นตอนการประมวลผล
BridgeWise (บริดจ์ไวส์) ผู้นำระดับโลกด้าน AI เพื่อการสร้างความมั่งคั่ง ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (SBITO) โบรกเกอร์หลักทรัพย์ออนไลน์รายแรกที่ให้บริการภาษาไทยเต็มรูปแบบ เปิดตัว “SBITO NEO AI” ผู้ช่วยด้านการลงทุนอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ผ่านโซลูชัน StockWise ของ BridgeWise
จากการร่วมมือกับ BridgeWise ในครั้งนี้ส่งผลให้ SBITO เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่มีบริการโซลูชัน Wealth AI ของ BridgeWise ซึ่งออกแบบมาเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ พร้อมตอกย้ำพันธกิจร่วมกันของทั้งสองบริษัทในการยกระดับประสบการณ์การลงทุนของนักลงทุนไทย ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่ทันสมัย อธิบายขั้นตอนการประมวลผลได้ และพร้อมใช้งานจริง โดยลูกค้าของ SBITO สามารถใช้ฟีเจอร์ SBITO NEO AI ได้แล้ววันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ออร์ เอลิกูลา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง BridgeWise กล่าวว่า “SBITO NEO AI แสดงให้เห็นว่า AI ที่ออกแบบและพัฒนามาเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะของ BridgeWise สามารถนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศได้อย่างแท้จริงผ่านความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสม โดย SBITO NEO AI ขับเคลื่อนด้วยโซลูชัน StockWise และได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่แม่นยำ โปร่งใสในขั้นตอนการประมวลผล และพร้อมใช้งานจริง ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้า SBITO โดยเฉพาะ
การเปิดตัว SBITO NEO AI ในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ BridgeWise ที่มีต่อตลาดประเทศไทย โดยเรามองเห็นศักยภาพของ AI ในการช่วยให้ข้อมูลและมุมมองด้านการลงทุนเข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้จริง”
คาซึนาริ โอกาวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด กล่าวว่า “นักลงทุนไทยกำลังเผชิญกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวนและซับซ้อนมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่ถูกต้องและทันท่วงทีจึงมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน และการเปิดตัวบริการ SBITO NEO AI ในครั้งนี้ เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์มโบรกเกอร์หลักทรัพย์ของ SBITO สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจและชัดเจนด้วยข้อมูลรองรับที่มีมากขึ้น เราเชื่อว่า SBITO NEO AI จะเป็นผู้ช่วย AI ที่อยู่เคียงข้างนักลงทุน ช่วยเปิดโอกาสการลงทุนที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทไทยและบริษัทในต่างประเทศที่ SBITO เปิดให้บริการอาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา เวียดนาม พร้อมสนับสนุน พันธกิจระยะยาวของ SBITO ในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักลงทุนไทย และผลักดันอุตสาหกรรมการเงินของประเทศไทยให้เติบโตต่อไป”
SBITO NEO AI: ผู้ช่วย AI ที่อยู่เคียงข้างนักลงทุน
SBITO NEO AI คือผู้ช่วยด้านการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้า SBITO เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่เพื่อทดแทนการตัดสินใจของมนุษย์ โดยหัวใจสำคัญของ SBITO NEO AI คือโซลูชัน StockWise จาก BridgeWise ที่ให้บริการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นมากกว่า 37,000 บริษัททั่วโลก
SBITO NEO AI ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีของ BridgeWise มีความแตกต่างจากเครื่องมือ AI ทั่วไป เนื่องจากได้รับการพัฒนาและฝึกฝนบนฐานข้อมูลด้านการเงินโดยเฉพาะ ทำให้แพลตฟอร์มสามารถมอบข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่มีความแม่นยำ สามารถอธิบายขั้นตอนการประมวลผลได้ และมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน ลูกค้า SBITO สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกด้านการลงทุนที่หลากหลาย ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงลึก รวมถึงงบดุล งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน อัตราส่วนทางการเงินสำคัญ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างอิงจากเอกสาร filing ทางการและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
แพลตฟอร์มครอบคลุมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในไทยหลายร้อยแห่ง รวมถึงบริษัทในประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา โดยฟีเจอร์ SBITO AI Strategies ซึ่งเป็นระบบคัดกรองหุ้นไทยด้วย AI จะประมวลผลข้อมูลและให้คำแนะนำการลงทุน เช่น โดดเด่น (Outperform) โดยเรียงลำดับตามคะแนนปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Rating) ประกอบด้วย หุ้นที่โดดเด่นด้านคะแนนปัจจัยพื้นฐาน (Top Fundamental Rating) และ หุ้นที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นจากราคาเป้าหมาย (Target Price Upside)
ลูกค้า SBITO สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sbito.co.th/neo-ai/
Wealth Native-AI โครงสร้างพื้นฐานใหม่ของอุตสาหกรรมการลงทุน
ขณะที่ AI สำหรับตลาดการลงทุนกำลังก้าวข้ามจากระบบแนะนำการลงทุนแบบดั้งเดิม ไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการลงทุนที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลและพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา BridgeWise ยังคงเดินหน้าร่วมมือกับโบรกเกอร์ แพลตฟอร์มการลงทุน ธนาคาร และสถาบันการเงินทั่วโลก เพื่อเสริมศักยภาพด้านข้อมูลเชิงลึกการลงทุนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านโซลูชัน AI ที่พัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมการลงทุนโดยเฉพาะ (wealth-native AI) BridgeWise ช่วยให้สถาบันการเงินสามารถเปลี่ยนข้อมูลทางเงินที่ซับซ้อน ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน อธิบายวิธีการประมวลผลได้และสามารถให้นักลงทุนนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้จริง