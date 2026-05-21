TPS เผยผลงาน Q2 สดใส รุกธุรกิจ AI-Smart Health

เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น ส่งสัญญาณแนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 2/69 โดดเด่น กอด Backlog แน่น 1,933 ล้านบาท ฟากผู้บริหารระบุ เดินหน้านำ AI มาพัฒนาธุรกิจใหม่ ส่วน Smart Health เริ่มนำเสนอลูกค้า พร้อมเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐ–เอกชนต่อเนื่อง ดันรายได้เติบโตตามแผน
นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 2/2569 เติบโตต่อเนื่อง จากงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่มีอยู่ 1,933 ล้านบาท คาดว่า จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ในไตรมาส 2/2569 เป็นต้นไป ประกอบกับ TPS และกลุ่มบริษัทฯ ย่อย ยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานภาครัฐและเอกชน โดยทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการทยอยเปิดโครงการใหม่ให้เข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ เร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยนำมาใช้ใน Back Office และงานด้านบริการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ส่วนธุรกิจ Smart Health มีการนำเสนอต่อลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่สนใจ เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ
“บริษัทฯ ประเมินว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ยังมีแนวโน้มที่ดี จาก Backlog ที่มีอยู่ และทีมผู้บริหารมุ่งมั่นในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี AI นำมาใช้พัฒนางานในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะ งานด้านบริการซึ่งเป็นอีกส่วนที่สำคัญของบริษัทฯ ยังมั่นใจว่า รายได้ในปีนี้ จะสามารถเติบโตได้ที่ระดับ 15-20% ตามแผนที่วางไว้”
อนึ่ง ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 264.18 ล้านบาท และมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่อยู่ที่ 16.61 ล้านบาท