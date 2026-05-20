3 หน่วยงานกำกับจับมือดัน Finfluencer รุ่น 3 สร้างมาตรฐานข้อมูลการเงิน ครอบคลุม 28 ล้านบัญชี

ก.ล.ต. ธปท. และ คปภ. เดินหน้าโครงการ Responsible Voices รุ่นที่ 3 คัดกรอง Finfluencer คุณภาพ 35 ราย จาก 28 ช่อง เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการให้ข้อมูลการเงิน การลงทุน และประกันภัย หลังสองรุ่นแรกสร้างเครือข่ายครอบคลุมผู้ติดตามกว่า 28 ล้านบัญชี สะท้อนอิทธิพลของสื่อโซเชียลในการกำหนดทิศทางความรู้ทางการเงินของประชาชน และตอกย้ำว่าหน่วยงานกำกับไม่ได้รอดูปัญหาจากระยะไกลอีกต่อไป
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกันดำเนินโครงการ Responsible Voices สำหรับ Finfluencer เป็นรุ่นที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 ราย และผ่านการคัดเลือก 35 ราย จาก 28 ช่อง ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
จุดเด่นของรุ่นนี้คือการยกระดับเนื้อหาให้เข้มข้นและปฏิบัติได้จริงมากขึ้น ทั้งการวิเคราะห์กรณีศึกษาจากโพสต์โซเชียลมีเดียจริงที่เคยเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมองออกว่าเส้นแบ่งระหว่างการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับการละเมิดกฎเกณฑ์อยู่ที่ไหน
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเวทีเสวนาร่วมกับผู้แทนจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจผลกระทบจากการเผยแพร่เนื้อหาในเชิงระบบ รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก Finfluencer รุ่นพี่ที่ผ่านโครงการมาแล้ว ซึ่งถือเป็นกลไกที่ทำให้ความรับผิดชอบถ่ายทอดกันได้จากรุ่นสู่รุ่น
สิ่งที่ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการในระยะยาวคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้จริงของผู้ผ่านการอบรมในรุ่นก่อน ไม่ว่าจะเป็นการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน และการปฏิเสธร่วมงานกับผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเป็นพัฒนาการที่มีนัยสำคัญในระบบนิเวศข้อมูลการเงินของไทย
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเพียงถ่ายทอดกฎระเบียบ แต่ต้องการจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงพลังของตนเองและความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับอิทธิพลในโลกออนไลน์ การที่ Finfluencer เลือกนำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา อ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ และทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างหน่วยงานกำกับกับประชาชนทั่วไป ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการลงทุนระยะยาวที่มีคุณภาพ
โครงการดังกล่าวยังสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี พ.ศ. 2569 – 2571 ที่วางเป้าหมายส่งเสริมสุขภาพทางการเงินของผู้ลงทุน พร้อมสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยเน้นการขยายเครือข่าย Finfluencer ที่ผ่านมาตรฐานและยกระดับความรับผิดชอบในวงกว้าง
ผู้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเปิดเผยรายชื่อบน เว็บไซต์ ก.ล.ต. และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายข้ามรุ่นเพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนสังคมแห่งการให้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบต่อไป