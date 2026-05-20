ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.67-ติดตามฟันด์โฟลว์-สถานการณ์ในตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20 พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.67 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงเข้าใกล้แนว 32.80 ในช่วงแรกท่ามกลางแรงหนุนของเงินดอลลาร์ฯ จากการคาดการณ์ว่า เฟดมีโอกาสยืนอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไปอีกระยะ อย่างไรก็ดีเงินบาทลดช่วงอ่อนค่าและฟื้นตัวกลับมาบางส่วนสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียอื่นๆ ขณะที่ ตลาดกลับมารอติดตามสัญญาณเกี่ยวกับดอกเบี้ยของเฟดจากบันทึกการประชุมเฟด (เมื่อ 28-29 เม.ย. ที่ผ่านมา) ที่จะเปิดเผยในคืนนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 262 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 443 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.50-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลข PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนพ.ค. ของญี่ปุ่น ยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจอื่นของสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนเม.ย.