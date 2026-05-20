CLICX รับใบอนุญาต ธปท.รายแรก ปักธงเปิดธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ มิ.ย. 69

นางสาวสุพร สุนทรโรหิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารคลิกซ์ กล่าวว่า CLICX (คลิกซ์) เข้ารับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือ Virtual Bank จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 69 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย นับเป็นก้าวสำคัญของ CLICX ภายใต้ความร่วมมือของ KTB, AIS และ OR ในการเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารไร้สาขารายแรกของไทย การเข้ารับใบอนุญาตครั้งนี้สะท้อนความพร้อมของ CLICX ในการก้าวสู่ธุรกิจธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการ และความเข้าใจพฤติกรรมทางการเงินของคนไทยยุคใหม่ เพื่อพัฒนาบริการการเงินดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน
การเกิดขึ้นของ CLICX ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับระบบการเงินให้พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างโอกาสใหม่ให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และปลอดภัยมากขึ้น โดยเชื่อว่าธนาคารรูปแบบใหม่ไม่ใช่เพียงช่องทางทำธุรกรรม แต่ต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ช่วยลดข้อจำกัดเดิมของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย ทำให้ทุกคนสามารถบริหารเงิน วางแผนอนาคต และเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น CLICX จึงมุ่งเชื่อมพลังของเทคโนโลยีเข้ากับระบบการเงิน เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้ธนาคารไทย และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน"
CLICX มุ่งออกแบบบริการผ่านแอปพลิเคชันที่เข้าใจไลฟ์สไตล์และความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การออม การบริหารเงิน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละรายพร้อมขับเคลื่อน Financial Inclusion ให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น โดย CLICX มีแผนเปิดให้บริการภายในเดือนมิ.ย. 69 พร้อมเดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการธนาคารไทย และยกระดับประสบการณ์ทางการเงินของคนไทยในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ