หุ้นปิดพุ่ง 11.74 จุด DELTA ตัวเดียวดัน 10 จุดรับกระแส AI-Data Center อาเซียน จับตางบ Nvidia

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,528.43 จุด เพิ่มขึ้น 11.74 จุด (+0.77) มูลค่าซื้อขาย 59,217.59 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,532.03 จุด และจุดต่ำสุด 1,516.78 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 243 หลักทรัพย์ ลดลง 208 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 207 หลักทรัพย์
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้น โดยที่มีปัจจัยหนุนจากหุ้นหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะ DELTA หนุนดัชนีไปมากถึง 10 จุด ซึ่งตลาดอาจจะมองไปที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI และดาต้าเซ็นเตอร์ที่คาดว่าจะทำให้ดีมานด์ต่าง ๆ ไหลเข้ามาในอาเซียนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไร้ปัจจัยหนุนใหม่ ๆ หลังจากผ่านช่วงประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1/69 ไปแล้ว และรับข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลไปแล้ว รวมทั้งยังมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยืดเยื้อ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) สหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมากดดันอยู่ แต่ภาพของนักลงทุนในช่วงนี้อาจเป็นการเวียนกลุ่มเล่น
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของหุ้น Nvidia คืนนี้ หากออกมาดีก็อาจจะเป็นปัจจัยที่หนุนต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องให้ไปต่อ และหนุนภาพรวมดัชนีด้วย โดยให้แนวต้าน 1,540 จุด แนวรับ 1,510 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,636.31 ล้านบาท ปิดที่ 323.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,808.45 ล้านบาท ปิดที่ 198.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 3,388.08 ล้านบาท ปิดที่ 34.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,300.81 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,305.05 ล้านบาท ปิดที่ 134.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง