KTIS เผยผธุรกิจเอทานอลโชว์ฟอร์มเด่น ดันรายได้พุ่ง 251%

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรสู่ BCG อย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานของกลุ่ม KTIS ในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) ซึ่งมีรายได้รวม 4,094.8 ล้านบาทนั้น สายธุรกิจที่เติบโตสูงสุดคือธุรกิจเอทานอล ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 250.9% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
“นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่กลับมาส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น ในภาวะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นและมีปัญหาในการขนส่ง เอทานอลที่ผลิตได้เองภายในประเทศจึงเป็นทางเลือกสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และช่วยลดภาระการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ เป็นเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเอทานอลของกลุ่ม KTIS” นายประพันธ์กล่าว
ทั้งนี้ ธุรกิจเอทานอลของกลุ่ม KTIS มีข้อได้เปรียบ เพราะมีวัตถุดิบเป็นของตัวเองจากการเป็นโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่ ทำให้สามารถนำโมลาส (Molasses) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่แข่งขันได้
สำหรับสายธุรกิจอื่นๆ นั้น เชื่อว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง จะมีการเติบโตที่ดีขึ้นในสายธุรกิจอื่นๆ ทั้งสายธุรกิจน้ำตาล และสายธุรกิจชีวภาพ เนื่องจากมีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 3 โรงงานจำนวน 7.5 ล้านตัน มากกว่าปีก่อนที่ได้อ้อยรวม 6.4 ล้านตัน และผลิตเป็นน้ำตาลทรายได้ 8.3 ล้านกระสอบ สูงกว่าปีก่อนที่ได้น้ำตาลทราย 6.7 ล้านกระสอบ ซึ่งเป็นปริมาณน้ำตาลทรายที่เพิ่มขึ้นถึง 23.9%
“ปริมาณน้ำตาลทรายที่เพิ่มขึ้นมาก จะทำให้มีรายได้จากสายธุรกิจน้ำตาลเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น เมื่อเข้าหีบแล้วจะได้ชานอ้อยที่เป็นวัตถุดิบของสายธุรกิจชีวภาพมากขึ้น ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล การผลิตเยื่อกระดาษชานอ้อย และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยบริสุทธิ์ 100% ดังนั้น รายได้จากสายธุรกิจชีวภาพก็จะมากกว่าปีก่อนด้วย จึงมั่นใจว่า ในปี 2569 นี้ ผลประกอบการจะดีขึ้นกว่าปี 2568 อย่างมีนัยสำคัญ” นายประพันธ์กล่าว