SPTX เตรียมผนึก DRJรุกธุรกิจสุขภาพ-ความงามครบวงจร

เอสพีที เอกซ์ เตรียมผนึกกลุ่ม DRJ เสริมพอร์ตสุขภาพ-ความงามครบวงจร ยกระดับโครงสร้างธุรกิจ มุ่งเสริมศักยภาพจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผสานความร่วมมือของคณะผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ชูเครือข่ายคลินิกในเครือ เสริมขยายช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองรับดีมานด์ตลาดสุขภาพขาขึ้น ดันรายได้-ศักยภาพแข่งขันพุ่งในระยะยาว พร้อมขออนุมัติผู้ถือหุ้น 29 พฤษภาคม 2569
แพทย์หญิงอัชฌา นูนคาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SPTX เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมแผนการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะนำกลุ่มบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด หรือ DRJ เข้ามาอยู่ภายใต้โครงสร้างของบริษัท เพื่อขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะยาว สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะมีการขออนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ต่อไป
สำหรับดีลการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ บริษัทฯจะเข้าถือหุ้น 100% ในกลุ่มบริษัท DRJ ซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด หรือ DRJ ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และสารเคมีทางการแพทย์, บริษัท ออร์แกนิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด หรือ OIN ผู้ให้บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ บริษัท ออร์แกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด หรือ OGF ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบ โดยบริษัททั้งหมดทำงานเชื่อมโยงกันแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า ไปจนถึงการจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายตัวแทน และ ช่องทางออนไลน์
ทั้งนี้ การที่กลุ่มบริษัท DRJ เข้ามาอยู่ภายใต้โครงสร้างของบริษัทฯ ถือเป็นทิศทางการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการและบุคลากรของบริษัทฯ เป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพและความงามโดยตรง สามารถต่อยอดและบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความพร้อมด้านเงินลงทุนและแนวทางการสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพสูง จะช่วยเร่งการพัฒนาและขยายตลาดของ DRJ ให้เติบโตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีจุดแข็งด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านเครือข่ายคลินิกในเครือกว่า 67 แห่ง ซึ่งพร้อมรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท DRJ ได้ทันที
“หากความร่วมมือนี้ประสบความสำเร็จ เชื่อว่าจะเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับทั้งสองบริษัทอย่างมาก เนื่องจากกลุ่ม DRJ เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูง ประกอบกับ SPTX ภายใต้การบริหารโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงาม ที่มีความเข้าใจในธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และ เข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัท DRJ จะเข้ามาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ SPTX ทั้งในด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไร พร้อมยกระดับบริษัทสู่การเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต” แพทย์หญิงอัชฌา กล่าว