ลงทุนอสังหาฯหนุนท่องเที่ยวเมืองรอง‘เพชรบุรี-ชะอำ’ดีมานด์พุ่ง“บลูไดมอน”รับอานิสงส์‘Buy-to-Let’คอนโดติดหาด

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในขณะนี้กำลังเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ โดยรายงานจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ระบุตรงกันว่า ตลาดซื้อเพื่ออยู่อาศัยกำลังได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและการคุมเข้มสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) ในกลุ่มบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท พุ่งสูงถึง 40-70%
ภาวะดังกล่าวส่งผลให้ตลาดฝั่งผู้ซื้อรายย่อยในประเทศชะลอตัวลง และผลักดันให้ภาพรวมเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค "Selective Growth" (เติบโตแบบจำเพาะ) ควบคู่กับการเป็น "Buyer's Market" (ตลาดของผู้ซื้อ) อย่างเต็มรูปแบบ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านสู่ยุค Generation Rent กลายเป็นปัจจัยเร่งให้นักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์จากการเก็งกำไรระยะสั้นในอดีต มาสู่โมเดล "Buy-to-Let" (ซื้อเพื่อปล่อยเช่าระยะยาว) เพื่อมุ่งเน้นการสร้างกระแสเงินสด (Cash Flow) ที่มั่นคงและยั่งยืน ส่งผลให้ทิศทางของ "ตลาดเช่า" พลิกบทบาทขยับขึ้นมาเป็นพระเอกชูโรงในปีนี้
ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ทำเลหมุดหมายสำคัญอย่างจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะโซนชะอำและพื้นที่เชื่อมต่อหัวหิน ได้กลายเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนในรูปแบบ "Buy-to-Let" โดยพื้นที่แถบนี้สามารถยกระดับจากเมืองตากอากาศวันหยุด สู่การเป็น "Luxury Beachfront Community" และเมืองพักอาศัยระยะยาวของทั้งชาวไทยและต่างชาติ
โดยมีแรงขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างประชากรจากดีดีมานด์เช่า3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
1.กลุ่มชาวต่างชาติเกษียณอายุ (Long-stay Retirees) โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป (สแกนดิเนเวีย, เยอรมนี, อังกฤษ) และรัสเซียที่นิยมเช่าคอนโดมิเนียมและพูลวิลล่าระยะเวลา3-6 เดือนในช่วงฤดูหนาว หรือพักอาศัยตลอดทั้งปี เนื่องจากค่าครองชีพสมเหตุสมผล มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีระบบการแพทย์ในพื้นที่รองรับอย่างทั่วถึง
2.กลุ่มครอบครัวและโรงเรียนนานาชาติได้รับอานิสงส์โดยตรงจากการขยายตัวของสถาบันการศึกษาและกลุ่มโรงเรียนนานาชาติในพื้นที่ ดึงดูดให้บุคลากรรายได้สูงและครอบครัวต่างชาติตบเท้าเข้ามาหาที่พักอาศัยระยะยาวมากขึ้นและ 3.กลุ่มDigital Nomad และBleisure กลุ่มคนทำงานระดับบนที่ใช้พฤติกรรมการทำงานแบบยืดหยุ่น (Work from Anywhere) เลือกเช่าคอนโดมิเนียมติดทะเลหรือใกล้หาด สัญญาระยะสั้นถึงระยะกลาง (1-3 เดือน) เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงาน
อานิสงส์ทุน ‘ซื้อเพื่อเช่า’ สวนกระแสการบริโภคชะลอตัว
กลไกสำคัญที่ทำให้ทำเลเพชรบุรีและชะอำได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนเงินสดและนักลงทุนระดับพรีเมียม สวนกระแสภาวะการบริโภคที่ชะลอตัว คือการปรับตัวของผู้พัฒนาโครงการรายใหญ่ในพื้นที่ (เช่น ชาญอิสสระ ผู้พัฒนาโครงการทิวทะเลเอสเตท, แสนสิริ และร่วมอิสสระ) ที่หันมาจับมือกับแบรนด์โรงแรมระดับลักชัวรี หรือจัดตั้งทีมบริหารสินทรัพย์ เพื่อดึงยูนิตของนักลงทุนมาบริหารในรูปแบบRental Program ปล่อยเช่าเป็นServiced Apartment หรือการเช่ารายวัน/รายสัปดาห์ที่ถูกกฎหมายซึ่งสามารถการันตีผลตอบแทนจากการเช่า (Rental Yield) สม่ำเสมอที่ประมาณ4-6% ต่อปี
นอกจากนี้ โครงการคอนโดเปิดใหม่ในทำเลทองชะอำ-หัวหิน ยังได้ปรับสัดส่วนโควตาถือครองของชาวต่างชาติ (Foreign Quota) ขึ้นไปถึง15-20% เพื่อตอบรับเม็ดเงินดีดีมานด์จากต่างชาติที่เข้ามาซื้อเพื่อเป้าหมายปล่อยเช่าโดยเฉพาะสอดคล้องกับดัชนีตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่พบว่า รูปแบบสินทรัพย์ที่มีอัตราการเติบโตของดีดีมานด์เช่าโดดเด่นที่สุดแบ่งเป็น2 กลุ่มหลัก คือ 1.คอนโดมิเนียมวิวทะเล / ติดหาด: ขนาด1-2 ห้องนอน ที่มีส่วนกลางขนาดใหญ่สไตล์รีสอร์ต (เช่น โครงการในเครือทิวทะเลเอสเตท บลูแซฟไฟร์ หรือ บลู ชะอำ-หัวหิน) มีอัตราการเช่าสูง อัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18,000 - 25,000 บาท/เดือน
2.พูลวิลล่าส่วนตัว (Exclusive Pool Villas) โซนในเมืองหัวหิน เชิงเขา หรือใกล้สนามกอล์ฟ ที่มีการบริหารจัดการแบบโรงแรม (เช่นBaba Beach Club Residences) เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายขั้นสูง รองรับกลุ่มครอบครัวต่างชาติกำลังซื้อสูงดันให้อัตราค่าเช่าเติบโตแบบก้าวกระโดดตั้งแต่ระดับหลายหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสนบาทต่อเดือน
ขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กันคือ สัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ขยับไปสู่ "ที่อยู่อาศัยมือสอง" มากขึ้น ซึ่งคาดว่าอาจสูงถึง 64.6%ของยอดโอนทั้งหมด เนื่องจากต้นทุนราคาต่อตารางเมตรมีความคุ้มค่ากว่าโครงการเปิดใหม่ ทำให้นักลงทุนสามารถนำมาปรับปรุงเพื่อปล่อยเช่าและสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ง่ายกว่า
ถอดรหัส ‘ทิวทะเล เอสเตท’ แรร์ไอเท็มริมทะเล
เมื่อวิเคราะห์บิ๊กโปรเจกต์แถบชายฝั่งทะเลตะวันตก โครงการที่ตอบโจทย์สมการการลงทุนปล่อยเช่าได้อย่างลงตัวคือ"โครงการทิวทะเลเอสเตท ชะอำ-หัวหิน" (Thew Talay World)" มิกซ์ยูสลักชัวรีติดชายหาด มูลค่ารวมกว่า10,000 ล้านบาท บนพื้นที่รวมกว่า110 ไร่ ที่เกิดจากการพัฒนาของ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ที่เป็นการผนึกกำลังของ3 ยักษ์ใหญ่ข้ามอุตสาหกรรม คือ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการทิวทะเลเอสเตทได้รับความสนใจจากกลุ่มทุน โดยเฉพาะ“ความขาดแคลนของสินทรัพย์”เนื่องจากที่ดินติดริมชายหาดหน้ากว้างที่ไม่มีถนนคั่นกลาง ในโซนชะอำตอนปลาย-หัวหินตอนต้นที่เหมาะแก่การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่นั้นมีจำนวนจำกัดและมีราคาทะยานสูงขึ้นทุกปีโครงการนี้จึงตอบโจทย์ในแง่ของความเป็นส่วนตัวสูงสุด บนชายหาดทอดยาวกว่า7 กิโลเมตร ค่อนข้างสงบ คนภายนอกเข้าถึงได้ยาก จึงเป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มผู้เช่าระดับไฮเอนด์ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายได้อย่างตรงจุด
ภายในอาณาจักรทิวทะเลเอสเตท มีสินทรัพย์เด่นที่แบ่งสัดส่วนการตอบโจทย์ทางการตลาดออกเป็น2 เซกเมนต์หลัก ได้แก่
1. บลู ไดมอนด์ (Blu Diamond) คอนโดวิวPanoramic ราคาจับต้องได้แถมให้ผลตอบแทนที่เสถียร สำหรับบลูไดมอนด์เป็นคอนโดHigh Rise 21 ชั้น เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการพักตากอากาศและลงทุน ด้วยเหตุผลด้านความคุ้มค่าของราคาต่อตารางเมตรที่จับต้องได้ง่ายเมื่อเทียบกับคอนโดติดทะเลในโซนใจกลางหัวหิน ประกอบกับโครงการได้รับการดูแลภายใต้มาตรฐานของCharn Issara ทำให้ส่วนกลางยังคงความทันสมัย และเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความสงบ
ปัจจุบัน ในตลาดมีการระบายสต็อกยูนิตสุดท้ายควบคู่กับตลาดมือสองที่คึกคัก ราคาเริ่มต้นเพียงประมาณ1.6 - 1.79 ล้านบาท
สำหรับห้อง1 ห้องนอน (ขนาด30 ตร.ม.) ซึ่งสามารถปล่อยเช่าได้เฉลี่ยที่ประมาณ 7,000 บาทต่อเดือน ถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่เสถียรและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีดีลยูนิตพิเศษ2 ห้องนอน (60-65 ตร.ม.) ชั้นสูงวิวทะเล ในราคาประมาณ3.99 ล้านบาท แต่งครบพร้อมเข้าอยู่ทันที พร้อมข้อเสนอพิเศษฟรีค่าโอน1%, ฟรีค่าส่วนกลาง1 ปี, ฟรีกองทุนส่วนกลาง และรับเพิ่มVoucher HomePro มูลค่า200,000 บาท หลังโอนกรรมสิทธิ์30 วัน ซึ่งช่วยลดภาระต้นทุนแรกเข้าและเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้น
“จุดเด่นของโครงการคือส่วนกลางของ บลู ไดมอนด์ ถูกออกแบบสไตล์รีสอร์ทโอบล้อมรอบโครงการพร้อมด้วย
Kid Playground และSandPit พื้นที่ต้อนรับเป็นแบบDouble Volume Space สไตล์Natural Contemporary ทุกยูนิตเปิดรับวิวทะเลจากทุกมุมมองผ่านระเบียงที่กว้างพร้อมบานกระจกแบบ Full-Height มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ระบบเกลือด้วย
Concept “Atoll” พร้อมSunken Lounge, Kid’s Pool, Jacuzzi และฟิตเนสอุปกรณ์ทันสมัยพร้อมวิวสระว่ายน้ำ สวนสีเขียว สไตล์ทรอปิคอล เเละห้องSteam Room”
2. บาบา บีช คลับ เรสซิเดนเซส (Baba Beach Club Residences)พูลวิลล่าหรูจากDNA ‘ศรีพันวา’ เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายระดับUltra High Net Worth โดยโครงการมี “Baba Beach Club Residences” พูลวิลล่าหรู3 ห้องนอน จำนวนเพียง7 ยูนิต (ปัจจุบันเหลือ1 ยูนิตสุดท้าย) ออกแบบอย่างพิถีพิถันบนพื้นที่ใกล้ทะเลเพียง200 เมตร ตั้งอยู่บนทำเลชายหาดอันเงียบสงบระหว่างชะอำ–หัวหิน ภายใต้โครงการขนาด12 ไร่ ในคอมมูนิตี้ติดทะเลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มอบบรรยากาศที่สงบ เป็นส่วนตัว
จุดเด่นของ พูลวิลล่าBaba Beach คือ “อานิสงส์ของการบริหารจัดการและบริการภายใต้การดูแลของทีมงาน “ศรีพันวา” (Sri
panwa) ที่มอบบริการเชื่อมต่อการใช้ชีวิตทั้งภายในและภายนอก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการครบวงจร เช่น บีชคลับส่วนตัว, ร้านอาหารและบาร์, สปา,ฟิตเนส, สระว่ายน้ำวิวทะเล, บริการดูแลและซ่อมบำรุง, ระบบรักษาความปลอดภัย24 ชั่วโมง, ที่จอดรถ และกิจกรรมไลฟ์สไตล์นอกสถานที่ ส่งผลให้ตัวสินทรัพย์มีดีดีมานด์เช่าเติบโตแบบก้าวกระโดดจากกลุ่มครอบครัวต่างชาติกำลังซื้อสูง
มิกซ์ยูสครบวงจรเครื่องมือกระจายความเสี่ยงการลงทุน
ความเชื่อมโยงของปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้ โครงการทิวทะเลเอสเตท และคอนโดบลูไดมอนด์ ได้รับความนิยมในตลาดซื้อลงทุน เนื่องจากระบบนิเวศของโครงการถูกวางหมากให้เป็น "Ultimate Luxury Beachfront Community" ที่เพียบพร้อมด้วยไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ครบวงจรอย่างโครงการ "หัวหิน วัน" ซึ่งตั้งอยู่หน้าโครงการริมถนนเพชรเกษม ประกอบด้วยปั๊มน้ำมันเชลล์ดีไซน์ย้อนยุค, สวนศิลปะ, สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่, ตลาดนัดและร้านอาหาร/คาเฟ่ริมทะเลอย่างBaan Chok Cafe & Eatery
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทำให้ทำเล โซนเพชรบุรี ชะอำ-หัวหิน ถือเป็นพื้นที่กระจายความเสี่ยงชั้นดีของนักลงทุน เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่พึ่งพิงฤดูกาลรุนแรง ประกอบกับมีดีดีมานด์จากคนกรุงเทพฯ และคนไทยช่วยหนุนเสริมในวันหยุดสุดสัปดาห์ ขณะที่วันธรรมดาก็ถูกเติมเต็มด้วยกลุ่มLong-stay ต่างชาติ การลงทุนในโครงการที่มีผู้บริหารมืออาชีพและมีชื่อเสียงในระดับสากลรองรับ บนทำเลริมทะเลแท้ ๆ ที่ไม่สามารถขยายเพิ่มได้อีก จึงเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง “กระแสเงินสดจากค่าเช่าที่มั่นคง” และมีความเสี่ยงต่ำในยุคที่ตลาดต้องการความชัดเจนในเรื่องของความคุ้มค่าและCash Flow เป็นหลัก