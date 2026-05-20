“อรุณ ศิริราช ทริปเปิ้ล สเตชั่น”ยอดขายแรงรับเรียลดีมานด์ย่านศิริราช

“ดิ อัมรินทร์” ประกาศความสำเร็จโครงการ “อรุณ ศิริราช ทริปเปิ้ล สเตชั่น” หลังกระแสตอบรับเกินคาดจากกลุ่มแพทย์ นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ และนักลงทุน ล่าสุด ผ่านการอนุมัติ EIA เดินหน้าเริ่มก่อสร้างเดือนพ.ค.69 ตอกย้ำศักยภาพทำเลศิริราชที่กำลังเติบโตเป็น Medical Hub สำคัญของกรุงเทพฯ เชื่อมรถไฟฟ้า 3 สาย ใกล้สถานีอินเตอร์เชนจ์บางขุนนนท์เพียง 40 เมตร
นายอรรถวุฒิ ธรรมเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ อัมรินทร์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “อรุณ” (AROON) เปิดเผยว่า โครงการ “อรุณ ศิริราช ทริปเปิ้ล สเตชั่น” คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ มูลค่ารวมกว่า 800 ล้านบาท ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีตั้งแต่ช่วงเปิดขาย แม้ในขณะนั้นยังไม่ได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ล่าสุดโครงการผ่านการอนุมัติ EIA เป็นที่เรียบร้อย พร้อมเตรียมเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2569 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2570 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มองเห็นศักยภาพของทำเลและโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต
“ เพื่อเป็นการของคุณลูกค้า บริษัทได้จัดงาน Thank You Party ลูกค้าคนสำคัญที่ให้ความไว้วางใจในโครงการ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมตอกย้ำแนวคิดการพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย”
สำหรับ “อรุณ ศิริราช ทริปเปิ้ล สเตชั่น” เป็นคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise สูง 8 ชั้น บนพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 จำนวน 144 ยูนิต ออกแบบห้องพักขนาด 1-3 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 28-103.8 ตารางเมตร พร้อมตกแต่งแบบ Fully Furnished ด้วยเฟอร์นิเจอร์จาก Chic Republic และติดตั้งระบบฟอกอากาศภายในโครงการ
“จุดของโครงการนี้ คือ ความเป็นส่วนตัว พื้นที่สีเขียว และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงบริการ Shuttle Benz Service รับ-ส่งโรงพยาบาลศิริราชและพื้นที่ใกล้เคียง ขณะที่สัดส่วนที่จอดรถอยู่ที่ 56% ของจำนวนยูนิต ราคาเริ่มต้น 3.9 ล้านบาท”
นอกจากนี้ ทำเลที่ตั้งโครงการยังถือเป็นจุดขายสำคัญ เนื่องจากตั้งอยู่ห่างสถานีอินเตอร์เชนจ์บางขุนนนท์เพียง 40 เมตร สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ถึง 3 สาย ได้แก่ MRT สายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน และ MRT สายสีส้มในอนาคต อีกทั้งยังใช้เวลาเดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราชเพียง 2 นาที และยังรายล้อมด้วยสถานศึกษาชั้นนำ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงแหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญทั้งตลาดบางขุนนนท์ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และตลาดวังหลัง
นางสาวปพิณริยา พึ่งเขื่อนขันธ์ หัวหน้าแผนกซื้อ ขาย และเช่าที่พักอาศัย บริษัท ซีบีอาร์อี ประเทศไทย กล่าวว่า ทำเลศิริราชถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ศักยภาพสูงของฝั่งธนบุรี จากการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ การศึกษา และระบบคมนาคมที่ครบทั้งรถ ราง และเรือ โดยในอนาคตรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและ MRT สายสีส้ม จะยิ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ
นางสาวดวงทิพย์ บุญช่วยเกื้อกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย แผนกซื้อ ขาย และเช่าที่พักอาศัย ซีบีอาร์อี ประเทศไทย ที่ กล่าวว่า ทำเลศิริราชยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยสูงต่อเนื่องจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา และข้าราชการ ประกอบกับแผนพัฒนาMedical District ที่จะเข้ามายกระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการใช้ชีวิตแบบครบวงจร ส่งผลให้โครงการในย่านนี้มีศักยภาพทั้งด้านการอยู่อาศัยและการลงทุน โดยสามารถสร้างผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าได้เฉลี่ยราว5-6% ต่อปี