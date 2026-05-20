หุ้นปิดเช้าพุ่ง 11.25 จุด DELTA-HANA ดีดรับกระแส AI โลก ลุ้นงบ NVIDIA หนุนไปต่อ

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,527.94 จุด เพิ่มขึ้น 11.25 จุด (+0.74%) มูลค่าซื้อขายราว 35,235 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นแรง โดยทำจุดต่ำสุด 1,516.78 จุด และจุดต่ำสุด 1,532.03 จุด
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีดีดตัวขึ้น ได้แรงหนุนหลักจาก DELTA-HANA มีจังหวะฟื้นตัวตามหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เอเชีย รวมทั้งตามกระแส AI cycle และการลงทุนด้าน AI ที่เร่งตัวขึ้น ประกอบกับมีแรงเก็งกำไรรอติดตามงบ NVIDIA ที่คาดว่าผลประกอบการยังเติบโตต่อ หนุนแรงเก็งกำไรหุ้นเกี่ยวข้องกลับมาอีกครั้ง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ แต่ต้องระมัดระวังความผันผวนจากแรงขายทำกำไร รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ที่เร่งตัวขึ้นกดดันทิศทางสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่นักลงทุนรอติดตามรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คืนนี้ โดยให้กรอบแนวรับ 1,520 - 1,515 จุด และแนวต้าน 1,535 - 1,545 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,018.09 ล้านบาท ปิดที่ 322.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,546.85 ล้านบาท ปิดที่ 37.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,427.31 ล้านบาท ปิดที่ 198.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
HANA มูลค่าการซื้อขาย 2,148.80 ล้านบาท ปิดที่ 33.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.25 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,440.12 ล้านบาท ปิดที่ 170.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท