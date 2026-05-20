SC จัด “SC Days 2026”ปลุกกำลังซื้อกลางปีขน 89 โครงการอัดโปรดอกเบี้ย 0%นาน60เดือน

เอสซี แอสเสท เดินเกมรุกตลาดอสังหาฯกลางปี ขน 89โครงการ บ้าน ทาวน์โฮม คอนโด จัดมหกรรมที่อยู่อาศัย “SC Days 2026” ภายใต้แนวคิด “Own the New SC” พร้อมอัดโปรเร่งการตัดสินใจซื้อ ทั้งดอกเบี้ย 0% สูงสุด 60 เดือน ส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท หวังกระตุ้นกำลังซื้อท่ามกลางตลาดแข่งขันสูง 26-31 พ.ค.นี้
รายงานข่าวจากบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า หลังจัดแคมเปญ “SC is NOW” ช่วงต้นเดือน พ.ค.ซึ่งกระแสตอบรับที่ดี ล่าสุด SC เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์กระตุ้นตลาดต่อเนื่อง ด้วยการจัดงาน “SC Days 2026” มหกรรมที่อยู่อาศัยประจำปี รวบรวมโครงการทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ทั้งโครงการพร้อมอยู่และอยู่ระหว่างพัฒนา รวมกว่า 89 โครงการ ครอบคลุมหลากหลายทำเลศักยภาพ โดยภายในงาน SC เตรียมนำเสนอที่อยู่อาศัยราคาตั้งแต่ 2.09-100 ล้านบาท เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงตลาดลักชัวรี โดยจัดขึ้นบริเวณลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 26-31 พ.ค.69
“ไฮไลต์สำคัญของงานปีนี้ คือแคมเปญ “ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 60 เดือน” ซึ่งออกแบบมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นของการผ่อนชำระ รองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ยังเผชิญแรงกดดันด้านค่าครองชีพและภาระทางการเงิน ขณะเดียวกัน ยังมีโปรโมชั่นเพิ่มเติม อาทิ ส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท รวมถึงกิจกรรม Lucky Draw แจกทองคำและของรางวัลทุกวัน รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท”
นอกจาก มหกรรมขายที่อยู่อาศัยแล้ว SC ยังต่อยอดภาพลักษณ์แบรนด์หลังการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ด้วยการเปิดพื้นที่ “Feel the New SC” ณ ลานพาร์ค พารากอน ชั้น M เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสตัวตนและแนวคิดของแบรนด์อย่างใกล้ชิด โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Experience Space แบ่งออกเป็น 7 โซนหลัก ถ่ายทอดแนวคิดธุรกิจทั้ง 3 เครื่องยนต์ของ SC ผ่านประสบการณ์ด้านรูป รส กลิ่น เสียง และกิจกรรมอินเตอร์แอ็กทีฟที่พัฒนาร่วมกับคนดังจากหลากหลายวงการ
ขณะเดียวกัน ภายในงานยังมีการนำเสนอแพ็กเกจและ Voucher ราคาพิเศษจากโรงแรมในเครือ SC อาทิ The Standard Pattaya, KROMO Bangkok และ YANH Ratchawat เพื่อสะท้อนการขยายธุรกิจของบริษัทสู่กลุ่มไลฟ์สไตล์และฮอสพิทาลิตี้มากขึ้น โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “SC Days 2026” ได้ระหว่างวันที่ 26-31 พ.ค.69 ณ ลานแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 และลานพาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ