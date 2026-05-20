TGE อวดรายได้และกำไรงวดนี้โตต่อเนื่อง

"ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ " เปิดผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรกมีรายได้จากการขายและให้บริการ 246.7 ล้านบาท กำไรสุทธิ 48.7 ล้านบาท ปัจจัยหนุนจากรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า และรายได้จากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สเพิ่มขึ้น ฟากผู้บริหารระบุ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานเต็มสูบ เพื่อมุ่งสู่เป้ากำลังการผลิตรวมแตะ 200 เมกะวัตต์ พร้อมหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ สร้างฐานการเติบโตยั่งยืน
นายสืบตระกูล บินเทพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TGE) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2569) มีรายได้จากการขายและให้บริการ 246.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 221.8 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ อยู่ที่ 48.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 45.1 ล้านบาท
โดยผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น มาจากรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า อยู่ที่ 211.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.3% จากความต้องการใช้พลังงานที่ยังอยู่ในระดับที่ดี และรายได้จากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส อยู่ที่ 20.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 35.2% เนื่องจากปริมาณของน้ำเสียซึ่งเป็นวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สมีจำนวนสูงขึ้น
อีกทั้งยังมีในส่วนของรายได้จากการขายน้ำ RO และไอน้ำ ให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม อยู่ที่ 12.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ และช่วยกระจายแหล่งรายได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวและยั่งยืน โดยธุรกิจพลังงานชีวมวลถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของบริษัทฯ จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน คาดจะทำให้สามารถต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ขณะเดียวกันธุรกิจจำหน่ายคาร์บอนเครดิต ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทฯ มีปริมาณคาร์บอนเครดิตสะสมมากกว่า 200,000 ตัน และในปีที่ผ่านมาได้ทยอยจำหน่าย ไปแล้วกว่า 2,000 ตัน คาดว่าปีนี้ปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สะท้อนความต้องการของตลาดที่เริ่มให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เพิ่มให้ในอนาคต
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้วางแผนธุรกิจระยะยาว โดยในช่วงปี 2570-2575 จะขยายการลงทุนไปสู่พลังงานสะอาดเพิ่มเติม เพื่อผลักดันกำลังการผลิตรวมให้เติบโตแตะ 200 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้