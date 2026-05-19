กสิกรไทยผนึก AIS เชื่อมโยงบริการดิจิทัล-โซลูชันทางการเงิน-ชูช่วยลดต้นทุน-เพิ่มโอกาสทางธุรกิจลูกค้า SME

ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับ AIS ผนึกกำลังสนับสนุนธุรกิจ SME นำร่องเดินหน้าเสริมพลังและศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทย ให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล โซลูชันทางการเงิน และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแบบครบวงจร เพื่อปลดล็อกศักยภาพการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และผลักดันการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในเศรษฐกิจดิจิทัล
นายบุญเติบ จีรภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)เปิดเผยว่า ธุรกิจ SME เป็นกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย แต่ในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ต้นทุนที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการ SME มาโดยตลอด ทั้งด้านการเงินและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการทำธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจ SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่อย่างครบวงจร เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมทั้งขารับและขาจ่าย มีข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้พร้อมแข่งขันในโลกดิจิทัล ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศธุรกิจ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และบริการทางการเงินที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ นำไปสู่การเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างแท้จริง
นายภูผา เอกะวิภาต หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า AIS เชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลคือพลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ไทย โดยเฉพาะในยุคที่รูปแบบธุรกิจได้ก้าวข้ามข้อจำกัดของหน้าร้าน สู่การขับเคลื่อนบนโลกออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลและโซลูชันทางธุรกิจได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพในการเติบโต เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย และต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จในอนาคต นี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของ AIS ในการร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศดิจิทัล และเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยนำร่องความร่วมมือครั้งนี้ ด้วยการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าเดิมที่ใช้บริการ K SHOP และ K BIZ รวมถึงลูกค้าที่สมัครใหม่ จะได้รับสิทธิพิเศษในการสมัครแพ็กเกจมือถือของ AIS และเน็ตบ้าน AIS 3BB Fibre 3 ในราคาพิเศษตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2569 ประกอบด้วย
เบอร์มงคลเสริมดวงธุรกิจ สมัครแพ็กเกจรายเดือน AIS ขั้นต่ำเพียง 899 บาท/เดือน รับฟรีซิมการ์ด “เบอร์สวยพลิกชีวิต” เบอร์มงคลระดับพรีเมี่ยม โดย อ.นิติกฤตย์ (จากปกติ 1,199 บาท)
เครื่องพร้อมแพ็กเกจเบอร์มงคล ราคาพิเศษสำหรับลูกค้านิติบุคคล คุ้ม ครบในดีลเดียว ไม่ต้องชำระล่วงหน้า เพิ่มความสะดวกและคุ้มค่าแก่ผู้ประกอบการ
SME FibreLAN โซลูชันอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับกิกะบิต รองรับการใช้งานทุกห้องภายในออฟฟิศ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ
"ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสององค์กรมุ่งหวังต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจ SME สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ โดยหลังจากนี้จะมีแผนการสนับสนุนออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคต"