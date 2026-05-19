กรุงไทย-ปตท.สผ.ปลื้มหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐบนแอปฯเป๋าตังจองซื้อเต็มจำนวน ภายใน 1 นาที 46 วินาที

ธนาคารกรุงไทย จับมือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐของ ปตท.สผ. ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ เป๋าตังครั้งแรกในเอเชีย ผู้ลงทุนตอบรับล้นหลาม จองซื้อเต็มจำนวน 125 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 1 นาที 46 วินาที สะท้อนความเชื่อมั่นต่อ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำของไทย ที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)(KTB) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมการลงทุนในยุคดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐผ่านช่องทางดิจิทัลที่คุ้นเคยอย่างแอปฯ เป๋าตัง ช่วยเพิ่มทางเลือกในการกระจายพอร์ตการลงทุน และตอบโจทย์นักลงทุนไทยที่มองหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ
ทั้งนี้ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรุงไทย ภายใต้แนวคิด “ทุกก้าว เพื่อล้านอนาคต” ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนมาตรฐานสากลและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกมิติ เพื่อนำนักลงทุน “ก้าวสู่เป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นใจ” โดยการพัฒนา USD Bond Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง ให้สามารถลงทุนในหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยนักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองกับธนาคารกรุงไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ เป๋าตัง ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารเงินลงทุนและสภาพคล่องของนักลงทุน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการการลงทุนดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง