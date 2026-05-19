RBF Q1/69 กำไรโต 30.81%

RBF โชว์ผลงานไตรมาส 1/69 แข็งแกร่ง กำไรสุทธิแตะ 136.62 ล้านบาท เติบโต 30.81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมเดินหน้าขยายตลาดเอเชีย - จีน หนุนรายได้ต่างประเทศโตต่อเนื่อง
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 136.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 1,085.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.36% สะท้อนการเติบโตของธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับยอดขายในประเทศ ปรับเพิ่มขึ้น 10.23 ล้านบาท หรือ 1.24% จากการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วัตถุแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหาร หลังจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ปริมาณคำสั่งซื้อทยอยกลับเข้าสู่ระดับปกติ ขณะเดียวกัน บริษัทได้รับประโยชน์จากสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในกลุ่มผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นและรส ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2568 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 13.86 ล้านบาท และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของกำไรสุทธิในไตรมาสนี้
ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 25.01 ล้านบาท หรือ 10.99% จากการขยายตลาดเชิงรุกในภูมิภาคเอเชีย ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุแต่งกลิ่น รส และสีผสมอาหาร รวมถึงกลุ่มแป้งและซอส ควบคู่กับการเสริมศักยภาพด้านการขายและการตลาดผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศ ส่งผลให้ฐานรายได้ในระดับภูมิภาคมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ในหลายประเทศ รวมถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์ฟรีซดรายในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันยอดขายต่างประเทศในไตรมาสนี้
นายสุรนาถ กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งยังมีศักยภาพการเติบโตสูง และเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกระจายสินค้าและบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ รองรับการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว
สำหรับโรงงานในประเทศอินเดีย บริษัทคาดว่าปี 2569 จะเป็นปีแรกที่สามารถเดินเครื่องผลิตได้เต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว โดยบริษัทเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริหารต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต นอกจากนี้ มาตรการจำกัดการส่งออกแป้งสาลีของรัฐบาลอินเดีย ยังส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบภายในประเทศอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนการเติบโตและการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัท