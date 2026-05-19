จัดระเบียบคริปโตไทย! ก.ล.ต. ดีเดย์ 1 ก.ค. บังคับใช้ Travel Rule - Sumsub ชี้โอกาสทองดูดทุนสถาบัน

สมรภูมิสินทรัพย์ดิจิทัลเอเชียแปซิฟิกกำลังเข้าสู่โหมดคุมเข้ม ประเทศไทยไม่ยอมตกขบวน สำนักงาน ก.ล.ต. จ่อกดปุ่มบังคับใช้กฎ Travel Rule อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 นี้ นี่ไม่ใช่แค่การตีกรอบสกัดกั้นการฟอกเงิน แต่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมคริปโตไทยให้เทียบชั้นสากล Sumsub ผู้นำด้านการยืนยันตัวตนระดับโลก ชี้ชัดการล้างไพ่จัดระเบียบครั้งนี้คือตั๋วใบสำคัญที่จะเรียกความเชื่อมั่น และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันให้ไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
เพนนี ชัย รองประธานฝ่ายเอเชียแปซิฟิก บริษัท Sumsub ผู้นำระดับโลกด้านการยืนยันตัวตนและการป้องกันการทุจริต เปิดเผยวิสัยทัศน์กลางงานสัมมนาใหญ่ The Thai Gateway: Building Trust and Transparency through Travel Rule Compliance ณ กรุงเทพมหานคร งานนี้เป็นการผนึกกำลังกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและ Cryptomind Group โดยดึงบิ๊กเนมจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงาน ก.ล.ต. มาร่วมวงหารือ วาระสำคัญคือการงัดกฎมาตรฐานสากล Travel Rule หรือคำแนะนำข้อที่ 16 ของ FATF มาบังคับใช้ ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (VASP) ไม่ว่าจะเป็นกระดานเทรดหรือผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล จะต้องรวบรวม ตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวตนของผู้โอนและผู้รับโอนในทุกธุรกรรม เพราะนี่คือบททดสอบความพร้อมด้านการกำกับดูแลของธุรกิจคริปโตในประเทศอย่างแท้จริง
มองออกไปรอบบ้านภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเดินหน้าคุมเข้ม สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และไต้หวัน ต่างงัดมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) มาใช้อย่างเฉียบขาด ประเทศไทยเองก็กำลังพุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวกัน กฎเหล็ก Travel Rule สำหรับธุรกิจคริปโตจ่อคิวบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ภายใต้การคุมเข้มของ ก.ล.ต. ร่วมกับ ปปง. เป้าหมายชัดเจน ต้องยกระดับการสกัดกั้นการฟอกเงิน ปรับปรุงระบบติดตามเส้นทางสินทรัพย์ และปิดตายช่องโหว่การนำคริปโตไปใช้เป็นเครื่องมืออาชญากรรมทางเทคโนโลยี สิ่งนี้จะดันมาตรฐานการกำกับดูแลของไทยให้ผงาดทัดเทียมเวทีโลก
การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้คือคลื่นลูกใหญ่ระดับโลกรายงาน State of the Crypto Industry ฉบับล่าสุดจาก Sumsub สะท้อนตัวเลขที่น่าสนใจว่าแพลตฟอร์มคริปโตถึงร้อยละ 51 ระบุว่าพวกเขาพร้อมเต็มพิกัด (ร้อยละ 23) หรือกำลังเร่งวางระบบ (ร้อยละ 28) เพื่อรับมือคำแนะนำข้อที่ 16 ของ FATF ขณะที่อีกร้อยละ 43 ยังคงคลำหาทาง นี่คือสัญญาณเตือนว่า การปฏิบัติตาม Travel Rule ไม่ใช่แค่จุดขายเพื่อสร้างความได้เปรียบอีกต่อไป แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานไฟลต์บังคับอุตสาหกรรมคริปโต กำลังก้าวข้ามยุคตื่นทอง เข้าสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างพื้นฐานและกฎกติกาที่ชัดเจน
การประกาศใช้ Travel Rule ของไทยคือเสียงระฆังหมดยกทดลองตลาดกำลังก้าวเข้าสู่ความพร้อมด้านการกำกับดูแล เพนนี ชัย กล่าวย้ำ ผู้ให้บริการที่จะรอดและเติบโตได้ คือคนที่มองกฎระเบียบเป็นโครงสร้างพื้นฐาน พวกเขาต้องฝังระบบยืนยันตัวตนที่เฉียบขาด ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัย และการควบคุมที่รัดกุมไว้ในเส้นเลือดใหญ่ของการดำเนินงาน เมื่อธุรกิจสามารถย่อยข้อกำหนดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่จับต้องได้ พวกเขาไม่ได้แค่รอดพ้นกรงเล็บกฎหมาย แต่กำลังสร้างเกราะความเชื่อมั่น นี่คือแม่เหล็กชั้นดีที่จะดูดเงินทุนจากสถาบันและดึงผู้ใช้งานทั่วไปให้กล้าตบเท้าเข้าสู่ตลาด คริปโตมากขึ้น
เวทีสัมมนาครั้งนี้ Sumsub และพันธมิตรเจาะลึกไปที่ก้าวต่อไปของธุรกิจไทย โจทย์ใหญ่คือผู้ประกอบการจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรวบรวม ตรวจสอบ และส่งต่อข้อมูลผู้โอนและผู้รับผลประโยชน์ให้เป๊ะตามเกณฑ์ หลายบริษัทกำลังเผชิญคำถามใหญ่ในทางปฏิบัติ ทั้งเรื่องความปลอดภัยในการส่งข้อมูล การคัดกรองคู่ค้า การวางระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบย้อนกลับ มันตอกย้ำให้เห็นถึงความท้าทายในการแปลงตัวอักษรบนหน้ากระดาษกฎหมาย ให้กลายเป็นกระบวนการทำงานจริงที่ขยายสเกลได้
บทบาทของ Sumsub ในสมรภูมินี้สะท้อนความเอาจริงเอาจังในการสางความคลุมเครือด้านกฎระเบียบทั่วภูมิภาค ปัจจุบัน Sumsub คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศ Travel Rule ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) กว่า 2,100 รายเชื่อมต่อถึงกันผ่านเครือข่าย พร้อมรวบรวมโปรโตคอลหลัก ๆ เข้ามาเป็นโซลูชันที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ
นเรศ เหล่าพรรณราย นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ทิ้งท้ายว่า Travel Rule ของไทยคือสัญญาณเตือนภัยว่า คริปโตกำลังเข้าสู่ยุคแห่งโครงสร้างและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด บริษัทที่จะรอดพ้นช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้ คือบริษัทที่มองเห็นว่าการทำตามกฎระเบียบเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ต้องเร่งจับมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อผู้เล่นในไทยพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาสามารถไต่ระดับมาตรฐานความโปร่งใสเทียบชั้นสากลได้ พวกเขาไม่ได้แค่ลดความเสี่ยงจากการถูกเช็คบิลทางกฎหมาย แต่มันคือการปักหมุดให้ประเทศไทยกลายเป็นขุมทรัพย์ที่เย้ายวนใจ ดึงดูดพันธมิตรระดับโลกและเม็ดเงินทุนจากสถาบันให้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย