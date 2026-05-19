คริปโตร่วง!! หลังอิหร่านขู่เปิดแนวรบใหม่ แม้ทรัมป์ชะลอโจมตี

ตลาดคริปโตสั่นคลอนอีกระลอก หลังโฆษกกองทัพอิหร่านประกาศกร้าวพร้อมเปิดแนวรบใหม่หากสหรัฐกลับมาโจมตี ขณะที่บิทคอยน์ดิ่งลงจากระดับ 82,300 ดอลลาร์เหลือเพียง 76,750 ดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ กองทุน ETF บิทคอยน์เผชิญเงินไหลออกใกล้แตะ 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน ซ้ำเติมบรรยากาศตลาดที่เปราะบางอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม มูลค่ารวมตลาดคริปโตยังคงทรงตัวเหนือระดับ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ สะท้อนว่าเงินทุนบางส่วนหมุนเวียนเข้าสู่อัลต์คอยน์
โฆษกกองทัพอิหร่าน โมฮัมหมัด อัคราเมเนีย แถลงต่อสำนักข่าว ISNA ว่าเตหะรานพร้อมนำ "อุปกรณ์และวิธีการใหม่" มาใช้โต้ตอบหากสหรัฐฯ กลับมาเปิดฉากโจมตีอีกครั้ง ถ้อยแถลงดังกล่าวออกมาในจังหวะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพิจารณาทางเลือกในการกลับมาดำเนินการทางทหาร แม้ก่อนหน้านี้จะสั่งระงับแผนโจมตีในวันอังคารเพื่อเปิดช่องให้การเจรจาสันติภาพดำเนินต่อไป
สิ่งที่ทำให้ตลาดกังวลคืออำนาจของอิหร่านเหนือเส้นทางขนส่งช่องแคบฮอร์มุซ หากเกิดการปะทะขึ้น ห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลกจะกระทบแบบลูกโซ่ ตลาดคริปโตที่ขาดกันชนอยู่แล้วย่อมรับแรงสั่นสะเทือนนั้นโดยตรง
ขณะที่ราคาซื้อขายบิทคอยน์ติดกับในกรอบราคากลาง 76,000 ดอลลาร์ แม้ทรัมป์จะประกาศหยุดยิง ตลาดพยากรณ์คาด BTC จะอยู่ที่ 76,750 ดอลลาร์ ณ เวลา 17.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ตัวเลขนี้สะท้อนการถดถอย 6.7% จากระดับ 82,300 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายในเวลาเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์
ขณะที่กรอบการลงทุน ประเมินว่าแนวต้านแรกอยู่ที่ช่วง 77,000-78,000 ดอลลาร์ การฝ่าแนวนี้ขึ้นไปได้บนปริมาณซื้อขายที่แข็งแกร่งคือเงื่อนไขขั้นต่ำที่จะพลิกอารมณ์ตลาดระยะสั้นจากโหมดรับมือสู่โหมดเป็นกลาง หากทำไม่ได้ ประตูสู่การทดสอบแนวรับต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ยังคงเปิดอยู่ และอาจลึกกว่านั้น
ถึงกระนั้น มูลค่าตลาดรวมคริปโตยังคงยืนเหนือ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ได้ นัยสำคัญคืออัลต์คอยน์ช่วยรองรับแรงขายบิทคอยน์ไว้บางส่วน เทรดการหมุนเวียนสินทรัพย์จึงน่าจับตา
ท่ามกลางแรงกดดันที่บีบบิทคอยน์และกระแสเงินทุนสถาบันไหลเข้าสู่อีเทอเรียมกับอัลต์คอยน์ โปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานระยะเริ่มต้นกลับดึงดูดความสนใจนักเทรดที่เล็งหา asymmetric upside หลังจากได้กำไรจากบิทคอยน์ spot แล้ว