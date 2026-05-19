เงินไหลออกจากกองทุนคริปโต 1 พันล้านดอลลาร์ ความตึงเครียดอิหร่านฉุดนักลงทุนหนีความเสี่ยง

สัญญาณเตือนดังขึ้นอีกครั้งในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อนักลงทุนสถาบันเทขายกองทุนบิทคอยน์และอีเธอร์พร้อมกัน ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ขณะที่กองทุน XRP และ Solana ยังคงได้รับเงินทุนไหลเข้าสวนกระแส สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดในช่วงนี้แตกแยกรายสินทรัพย์อย่างชัดเจน
กองทุนลงทุนในสินทรัพย์คริปโตทั่วโลกบันทึกเงินไหลออกสุทธิ 1.07 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามรายงานรายสัปดาห์ล่าสุดของ CoinShares ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระแสเงินไหลเข้าต่อเนื่อง 6 สัปดาห์รวดและเป็นสัปดาห์ที่มีเงินไหลออกมากเป็นอันดับสามของปี 2568
บิทคอยน์คือจุดรับแรงเทขายหนักที่สุด กองทุนที่ลงทุนในบิทคอยน์สูญเสียเงินทุนไปถึง 982 ล้านดอลลาร์ ส่วนกองทุนอีเธอร์ก็ไม่รอดเช่นกัน โดยเผชิญกับเงินไหลออก 249 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2568
ขณะที่ในกลุ่มอัลต์คอยน์ กองทุน XRP ดึงดูดเงินทุนไหลเข้า 67.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กองทุน Solana มีเงินไหลเข้า 55.1 ล้านดอลลาร์ สะท้อนว่านักลงทุนบางส่วนเลือกเปลี่ยนฐานมาถือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากกรอบกฎระเบียบใหม่ในสหรัฐฯ
ขณะเดียวกันแรงขายกระจุกตัวในสหรัฐฯ โดยนักลงทุนถอนเงินออกสุทธิ 1.14 พันล้านดอลลาร์ ตรงข้ามกับตลาดยุโรปหลายแห่งอย่างสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ที่ยังมีเงินไหลเข้าในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ปัจจัยที่จุดชนวนการถอนตัวครั้งนี้ไม่ได้มาจากตลาดคริปโตเอง แต่มาจากความปั่นป่วนในตลาดพลังงานโลก ความกังวลเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งน้ำมันโลก ดันราคาพลังงานพุ่งขึ้น และส่งผลให้เงินเฟ้อสหรัฐฯ กลับมาร้อนแรงสุดในรอบกว่าสามปี จนกดดัน S&P 500 ให้ร่วงลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลในช่วงปลายสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม ยังมีแสงสว่างในอุโมงค์ ความคืบหน้าของ CLARITY Act ช่วยพยุงความเชื่อมั่นในกลุ่มอัลต์คอยน์เอาไว้ได้บางส่วน เจมส์ บัตเตอร์ฟิลล์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ CoinShares ระบุว่า อัลต์คอยน์บางตัวได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเชิงบวกด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ หลังจากที่กฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภาด้วยคะแนนสองพรรคในสัปดาห์ที่แล้ว
CLARITY Act ถูกมองว่าเป็นหมุดหมายสำคัญ เพราะจะกำหนดกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลในสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งนักลงทุนและบริษัทคริปโตต่างรอคอยมานาน จี ฮุน คิม ซีอีโอของ Crypto Council for Innovation กล่าวว่า "โมเมนตัมและความคืบหน้าต่างแข็งแกร่ง" ขณะที่กฎหมายกำลังเดินหน้าในรัฐสภา
ทว่าเส้นทางยังไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนผลักดันให้เพิ่มบทบัญญัติด้านจริยธรรม โดยเฉพาะในประเด็นความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับอุตสาหกรรมคริปโต ขณะที่ โทม ทิลลิส วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันกล่าวว่า "ยังมีงานต้องทำอีกมากในสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อทำให้กฎหมายฉบับนี้ดีขึ้นกว่าเดิม"