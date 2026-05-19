หุ้นปิดลบ 1.05 จุดแกร่งกว่าภูมิภาคอานิสงส์ลงทุนฟื้นหนุนหุ้นกลุ่มนิคมฯโดดเด่น แรงขายหุ้นใหญ่เบาลง

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,516.69 จุด ลดลง 1.05 จุด (-0.07) มูลค่าซื้อขาย 51,257.51 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวทั้งแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,524.01 จุด และจุดต่ำสุด 1,509.26 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 260 หลักทรัพย์ ลดลง 206 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 190 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่ง Sideways เคลื่อนไหวแข็งแกร่งกว่าภูมิภาค โดยมีแรงซื้อในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการลงทุนรอบใหม่ หลังตัวเลข GDP ไตรมาส 1/69 เติบโตดีกว่าคาดจากแรงส่งการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งการนำเข้า หนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องปรับตัวเพิ่ม อาทิ AMATA ที่พุ่งขึ้นแรง WHA และกลุ่มเชื่อมโยงอย่าง WHAUP และ EASTW
ขณะเดียวกัน วันนี้มีแรงขายกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร ท่องเที่ยว ปิโตรเคมี เบาลง ทำให้ภาพรวมโมเมนตัมตลาดดี และการปรับฐานไม่แรง
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งในกรอบ ติดตามปัจจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศ ติดตามนโยบายต่าง ๆ จากกระแสการลงทุนรอบใหม่ หากโมเมนตัมดีต่ออาจมีแรงเก็งกำไรในหุ้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ขณะที่สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อเนื่อง
พร้อมแนะจับตารายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Minutes) ว่ามีมุมมองหรือเหตุผลที่สนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างไร โดยให้กรอบแนวรับ 1,500-1,510 จุด และแนวต้าน 1,540-1,550 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,460.55 ล้านบาท ปิดที่ 313.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 3,790.76 ล้านบาท ปิดที่ 14.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,421.90 ล้านบาท ปิดที่ 198.00 บาท ลดลง 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,921.26 ล้านบาท ปิดที่ 369.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,777.49 ล้านบาท ปิดที่ 134.50 บาท ลดลง 0.50 บาท