ก.ล.ต. เปิดทบทวน พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ หวังชุบชีวิต Securitization เป็นทางเลือกระดมทุนยุคใหม่

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ซึ่งบังคับใช้มานานกว่า 28 ปีแล้ว โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการปรับกฎเกณฑ์ให้ทันสมัย และผลักดันให้ธุรกรรม securitization กลายเป็นเครื่องมือระดมทุนที่ภาคเอกชนใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่บทบัญญัติที่มีอยู่ในกระดาษ กระบวนการรับฟังความเห็นเปิดถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2569
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 หรือ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ พร้อมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบทุก 5 ปี และในปี 2569 นี้ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ ก็ถึงรอบประเมินพอดี
securitization คืออะไร และทำไมถึงสำคัญ ในแง่ของกลไก กระบวนการนี้คือการนำสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้บัตรเครดิต หรือรายรับในอนาคต มาแปลงเป็นหลักทรัพย์ที่เรียกว่า securitized bond ผ่านการโอนสินทรัพย์ดังกล่าวไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ Special Purpose Vehicle (SPV) แล้วนำไประดมทุนจากผู้ลงทุน โดยใช้กระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นเป็นแหล่งชำระหนี้คืน ภาคธุรกิจจึงได้รับสภาพคล่องโดยไม่ต้องกู้แบงก์โดยตรง ขณะที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดรองรับ
แต่ปัญหาคือกฎหมายฉบับนี้เขียนขึ้นในยุคก่อนวิกฤติต้มยำกุ้งจะสิ้นสุด ตลาดทุนไทยและโครงสร้างธุรกิจเปลี่ยนไปมากแล้วในช่วง 28 ปีที่ผ่านมา ก.ล.ต. จึงต้องการสำรวจว่า พ.ร.ก. ฉบับนี้สร้างอุปสรรคในทางปฏิบัติอยู่หรือไม่ หลักเกณฑ์ใดล้าสมัยและควรปรับปรุง และจะทำอย่างไรให้ธุรกรรม securitization ทำงานได้จริงในตลาดทุนไทยยุคปัจจุบัน โดยไม่เพิ่มภาระเกินควรแก่ภาคเอกชน และยังคงรักษาระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ
ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นผ่าน เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ระบบกลางทางกฎหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจสามารถแสดงความเห็นได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ทั้งสองช่องทาง หรือส่งทาง e-mail: debt@sec.or.th โดยเปิดรับความเห็นถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2569