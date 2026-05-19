CHAYOกำไรโตกว่า 28% หลังสำรองหนี้ลด

"ชโย กรุ๊ป ” กำไร 102.78 ล้านบาท หรือโตกว่า 28% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แม้รายได้รวมลดลงอยู่ที่ 470.16 ล้านบาท ผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ขณะที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง ส่งผลสำรองหนี้ลดลง ด้านแม่ทัพใหญ่ตั้งเป้ากำไรสุทธิปีนี้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท เชื่อมั่นว่าปี 2569 จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวที่มั่นคง และบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jump Plus โดยตั้งเป้าในปี 2571 อยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 432 ล้านบาท
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดไตรมาส 1/2569 มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 102.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.22% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 80.16 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของต้นทุนการให้บริการและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาสแรกปีนี้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 156.67 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 54.56 ล้านบาท
แม้ว่ารายได้รวมของบริษัทจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 470.16 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 82.96 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 15% โดยสาเหตุการลดลงของรายได้เกิดจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จำนวน 66.86 ล้านบาท และ 14.20 ล้านบาท ตามลำดับ
“ในช่วงไตรมาสที่ 1/2569 บริษัทฯ มียอดจัดเก็บจากหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน และหนี้มีหลักประกัน ของหนี้ด้อยคุณภาพจำนวน 219.03 ล้านบาท ซึ่งมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 19.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.76 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดจัดเก็บหนี้มีหลักประกันและเงินสดรับจากกรมบังคับคดี” นายสุขสันต์กล่าว
สำหรับเป้าหมายปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้ากำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องปีละ 20% โดยมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตอย่างมีวินัย ใช้เทคโนโลยี และ AI มาช่วยในการบริหาร เพื่อเพิ่มการจัดเก็บ และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 25 ปี และรากฐานที่แข็งแกร่ง CHAYO เชื่อมั่นว่าปี 2569 จะเป็นปีแห่งการฟื้นตัวที่มั่นคง และสามารถสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง