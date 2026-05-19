TFEX เตรียมเปิดเทรด Mini Gold Online Futures

TFEX เตรียมเปิดซื้อขายสินค้าใหม่ Mini Gold Online Futures หรือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่ย่อขนาดสัญญาให้เล็กลงเหลือ 1 ใน 10 ของสัญญาเดิม ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้ามาซื้อขายทำกำไรหรือบริหารพอร์ตลงทุนด้วยทองคำได้ง่ายขึ้น เริ่ม 25 พ.ค. นี้
นายตรีวิทย์ วังวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) กล่าวว่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ลงทุน และช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวทำจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทำให้การซื้อทองคำโดยตรงมีข้อจำกัดในการเข้าถึง หรือแม้แต่สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าอย่าง Gold Online Futures ก็ต้องใช้เงินวางหลักประกัน (Margin) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ TFEX จึงเตรียมเปิดซื้อขายสินค้าใหม่ Mini Gold Online Futures ที่ย่อขนาดสัญญาให้เล็กลงกว่าเดิมถึง 10 เท่า จากเดิมที่สัญญามีขนาดเทียบเท่าทองคำแท่งน้ำหนักประมาณ 10 ทรอยออนซ์ สัญญาใหม่นั้นจะมีขนาดเพียง 1 ทรอยออนซ์ หรือประมาณ 2 บาททองคำ ซึ่งการย่อขนาดสัญญาลงมาเหลือ 1 ใน 10 ของสัญญาเดิม จะช่วยให้การวางเงินหลักประกันลดลงมาอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผู้ลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรหรือใช้ทองคำเสริมพอร์ตการลงทุนได้สะดวกและตอบโจทย์มากขึ้น
Mini Gold Online Futures (ชื่อย่อสัญญา MGO) ยังคงจุดเด่นของ Gold Online Futures ไว้อย่างครบถ้วน คือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% เสนอราคาซื้อขายตามราคาทองคำในตลาดโลกที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ขณะที่วางเงินหลักประกันและชำระกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท แต่สิ่งที่แตกต่างจากสัญญาเดิม คือ มีตัวคูณราคา (Multiplier) อยู่ที่ 30 เท่าของราคาซื้อขาย หรือกำหนดให้ทุกๆ ดอลลาร์สหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเท่ากับกำไร/ขาดทุน 30 บาท ทำให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และง่ายในการติดตาม วิเคราะห์ราคา และซื้อขาย โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ช่วงกลางวัน เวลา 9.15-16.55 น. และช่วงกลางคืน เวลา 18.45-3.00 น. ของวันถัดไป ทั้งนี้ Mini Gold Online Futures เป็นสัญญาที่ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง สำหรับหลักประกันที่ใช้ในการซื้อขาย คาดว่าจะอยู่ที่อัตราประมาณ 15,000 บาท หรือประมาณ 10-15% ของมูลค่าสัญญา โดยจะเริ่มซื้อขายวันที่ 25 พ.ค. 2569 เป็นต้นไป
“TFEX เชื่อมั่นว่า Mini Gold Online Futures จะเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนให้สามารถเข้าถึงการลงทุนในทองคำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเพื่อทำกำไร หรือใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความผันผวนของพอร์ตโดยรวม และเนื่องจากเป็นสินค้าที่เปิดให้ซื้อขายภายใต้ Exchange ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้กับระบบงานและการกำกับดูแลที่โปร่งใส ได้มาตรฐาน” นายตรีวิทย์กล่าว
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ลงทุน TFEX ได้ร่วมกับบริษัทสมาชิกจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ กลยุทธ์การเทรด และเครื่องมือซื้อขายอย่างต่อเนื่อง อาทิ สัมมนาพิเศษ “Gold Trading Day: วิกฤต VS โอกาส เสริมพอร์ต สร้างกำไร ด้วยทองคำ” ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 2569 เวลา 9.00-12.30 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รวมถึงมีโปรโมชั่นพิเศษ “เทรดทองได้ทอง” สำหรับผู้ที่เปิดบัญชี TFEX ใหม่ และมีการซื้อขาย Mini Gold Online Futures ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า สัมมนา และโปรโมชั่นต่างๆ ได้ที่ www.TFEX.co.th โทร. 0 2009 9999