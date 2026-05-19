I2 ไตรมาสแรกกำไรพุ่ง 980%

ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ เปิดผลงานไตรมาส 1/69 รายได้รวม 216.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.88% กำไรสุทธิ 5.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 980% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์ทยอยรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานหลายโครงการและควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟากบิ๊กบอส “อธิพร ลิ่มเจริญ” ระบุปี 69 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% เดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและวิสาหกิจต่อเนื่อง หนุนผลงานเติบโตยั่งยืน
นายอธิพร ลิ่มเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (I2) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) มีรายได้รวม 216.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.83 ล้านบาท หรือ 54.88% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 140.01 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 5.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.85 ล้านบาท หรือ 980% เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 0.50 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 216.06 ล้านบาท มาจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีรายได้จำนวน 177.10 ล้านบาท คิดสัดส่วนเป็น 81.97% ของรายได้จากการขายและบริการ กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy) มีรายได้จำนวน 38.40 ล้านบาท คิดสัดส่วนเป็น 17.77% ของรายได้จากการขายและบริการ และกลุ่มงาน AI และกลุ่มงานโซล่าเซลล์ รายได้จำนวน 0.56 ล้านบาท คิดสัดส่วนเป็น 0.26% ของรายได้จากการขายและบริการ
“ปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2569 เติบโต มาจากการทยอยส่งมอบงานโครงการในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์การซิงโครไนซ์เครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), โครงการระบบ CCTV และงานโครงการอื่นๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจพลังงาน จากการให้บริการบำรุงรักษาในโครงการระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) และการบริหารต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ”
ปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 544 ล้านบาท และเดินหน้าประมูลงานโครงการจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนร่วมประมูลงานใหม่มูลค่าประมาณ 5,700 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะคว้างานได้ไม่น้อยกว่า 30% ผลักดันผลงานในปี 2569 มีรายได้เติบโต 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้
ล่าสุด คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยจัดตั้ง “บริษัท พรีเมียร์ ซิสเท็มส์ โซลูชั่น จำกัด” ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อให้บริการออกแบบ วางระบบ จัดหา และติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสนับสนุนรายได้ของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในอนาคต