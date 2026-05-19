TTBชี้แจ้งกรณีควบรวมกิจการ-ระบุไม่มีในแผน5ปี

นางมานิกา สิทธิชัย เลขานุการบริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)(TTB)แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่าตามที่ได้มีรายงานข่าวหรือเนื้อหาบนสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับโอกาสในการควบรวมกิจการระหว่างธนาคาร
ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)นั้น ทีเอ็มบีธนชาตขอเรียนชี้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ธนาคารฯไม่ได้อยู่ในกระบวนการควบรวมกิจการ รวมทั้งไม่มีแผนการควบรวมกิจการกับธนาคารอื่นอยู่ในแผนงาน 5 ปีแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ธนาคารฯ ยังคงมุ่งเน้นพันธกิจสำคัญคือ การ Make REAL Change หรือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ผ่านกลยุทธ์การสร้างการเติบโตแบบ Ecosystem Play
และการด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับแนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)อีกทั้งยังเดินหน้า Transform องค์กรอย่างรอบด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน