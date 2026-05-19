ยกเครื่องระบบซื้อขายหุ้น...คุมออเดอร์ลวง / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขายหุ้นหลายด้าน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุน และป้องกันไม่ให้ตลาดหุ้นไทยประสบชะตากรรมเหมือนตลาดหุ้นอินโดนีเซีย หนึ่งในตลาดหุ้นเกิดใหม่ที่ถูก MSCI ประกาศลดน้ำหนักการลงทุน ขณะที่หุ้นจำนวนมากถูกถอดออกจากการคำนวณดัชนี จนเงินทุนไหลทะลักออกจากอินโดนีเซีย
มาตรการกำกับการซื้อขายที่อยู่ระหว่างการพิจารณามีหลายด้าน เช่น การกำกับคำสั่งซื้อขายด้วยความเร็วสูง (HFT), การยืมหุ้นมาขาย (Short Sell), การปรับช่วงราคาหุ้นหรือสเปรดของหุ้นที่มีราคา 5–50 บาท เพื่อให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น
หนึ่งในมาตรการสำคัญคือการเพิ่มค่าธรรมเนียมสำหรับคำสั่งซื้อขายที่เข้ามาจำนวนมาก วันละนับร้อยคำสั่ง แต่ไม่มีการซื้อขายจริง เข้าข่ายคำสั่งลวงหรือสร้างภาพลวงตาให้นักลงทุน โดยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตรา 15 สตางค์
คำสั่งซื้อขายลวงเกิดขึ้นมานานแล้ว เช่น หุ้นบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่มีการตั้งราคาซื้อขายสูงหรือต่ำเกินจริง ก่อนจะถอนคำสั่งออกเมื่อหุ้นเปิดการซื้อขายจริง หรือหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง เช่น หุ้นที่อยู่ในสภาพตายซาก ราคาทรุดลงเหลือเพียงไม่กี่สตางค์ แต่ยังมีคำสั่งซื้อขายเข้ามาเพื่อสร้างภาพว่ามีการซื้อขายจริง โดยมีคนคอยลากหรือทุบราคาให้ขึ้นลงวันละ 1 สตางค์
หุ้นขนาดเล็กที่เคยร้อนแรงในอดีต มีเจ้ามือหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ปั่นราคา ล่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าไปเก็งกำไร สุดท้ายเงินของบริษัทถูก siphon ออกไปจนกิจการตายซาก ราคาหุ้นเหลือเพียง 1 สตางค์ แต่ยังมีคำสั่งซื้อขายเข้ามาเพื่อให้ราคาดูเคลื่อนไหวทุกวัน สร้างภาพหลอกตาว่ายังมีนักลงทุนเล่นอยู่
นอกจากนี้ยังมีหุ้นขนาดเล็กอีกหลายสิบบริษัทที่แต่ละวันมีคำสั่งซื้อและขายเข้ามาจำนวนมาก ทั้งฝั่ง BID และ OFFER หลายล้านหุ้น แต่การซื้อขายจริงทั้งวันมีเพียงไม่กี่แสนหุ้นเท่านั้น
คำสั่งซื้อขายเทียมเหล่านี้ควรถูกกำจัดออกไป โดยคำสั่งที่ส่งผ่านโบรกเกอร์ทุกแห่งต้องเป็นคำสั่งที่มีเจตนาซื้อหรือขายจริง เพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินแรงซื้อแรงขายที่แท้จริงได้
คำสั่งซื้อขายหลอก แม้ไม่สามารถเอาผิดฐานปั่นราคาหุ้นได้ แต่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายสร้างภาพลวงตา ทำให้นักลงทุนทั่วไปเข้าใจผิดในแรงซื้อแรงขายของหุ้นแต่ละบริษัท ซึ่งควรถูกกำจัดออกไปเสียที
การปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี โดยเฉพาะการปัดกวาดคำสั่งซื้อขายเทียมที่สร้างภาพลวงตาในหุ้นเน่า ๆ ที่ตายซาก
ทุกคำสั่งซื้อขายหุ้นที่ถูกส่งเข้ามาควรเป็นคำสั่งที่มีเจตนาซื้อหรือขายจริง ออเดอร์ลวงไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด แต่ความจริงคือออเดอร์ลวงถูกปล่อยให้เกิดขึ้นมาตลอดกว่า 50 ปี และจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ถูกกำจัดให้สิ้นซากจากตลาดหุ้นไทย