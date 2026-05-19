สลากออมสินแจกแล้ว 13 ล้านบาท คนที่พลาดไม่เป็นไร ยังมีแจกต่ออีก 2 ครั้ง รวม 100 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สลากออมสินแจกแล้ว 13 ล้านบาท!!! คนที่พลาดไม่เป็นไร ยังมีแจกต่ออีก 2 ครั้ง รวม 100 ล้านบาท!! รีบซื้อเลย คลิก > https://to.gsb.or.th/VU79s ตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.ค. 69

ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่ม และลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน 1 ปี หรือ 2 ปี ที่ยังไม่ครบอายุ ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัล ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ

ซื้อเพิ่ม แล้วมาลุ้นต่ออีก 2 ครั้ง รวม 100 ล้านบาท

- ครั้งที่ 2 ลุ้น 30 ล้านบาท: วันที่ 16 มิ.ย. 69 รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 30 รางวัล

- ครั้งที่ 3 ลุ้น 70 ล้านบาท: วันที่ 16 ก.ค. 69 รางวัลละ 10 ล้านบาท จำนวน 7 รางวัล

ซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ MyMo หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

*เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด