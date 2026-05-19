PRMรุกตลาดขนส่งน้ำมันอากาศยานยั่งยืน(SAF)

"พริมา มารีน" รุกตลาดขนส่งน้ำมันอากาศยานยั่งยืน(SAF) หนุนพลังงานสะอาดสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้นำด้านการให้บริการเรือขนส่ง จัดเก็บ และสนับสนุนงานสำรวจและผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมี รวมถึงให้บริการด้านโลจิสติกส์ทางทะเลระดับประเทศ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ทางเรือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้ให้บริการขนส่งพลังงานแห่งอนาคต
ล่าสุด PRM ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการขนส่งเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ Sustainable Aviation Fuel: SAF จากโรงกลั่นและศูนย์จ่ายน้ำมันบางจากไปยังคลังน้ำมันบางจาก จังหวัดเพชรบุรี ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกองเรือและมาตรฐานการดำเนินงานของ PRM ที่สามารถรองรับการขนส่งผลิตภัณฑ์พลังงานทางเลือกที่มีความเฉพาะทางและมีมูลค่าสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย SAF (Sustainable Aviation Fuel) หรือเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน คือพลังงานทางเลือกที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ เช่น น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและโครงสร้างทางเคมีจนมีคุณสมบัติเทียบเท่าน้ำมันเครื่องบิน สามารถใช้งานร่วมกับเชื้อเพลิงอากาศยานเดิมได้ทันทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึงประมาณ 80% นับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การให้บริการของ PRM แก่ บางจากฯ ในครั้งนี้ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้หลายมิติ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินอย่างมีนัยสำคัญ มิติทางเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับของเสีย และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด รวมถึงมิติด้านสังคมที่ช่วยส่งเสริมการจัดการน้ำมันใช้แล้วอย่างถูกวิธี ลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความตระหนักรู้ต่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าให้กับประชาชน
ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้สัญญาระยะเวลา 1 ปี โดยมีเป้าหมายปริมาณการขนส่งมากกว่า 200 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสการเติบโตในธุรกิจขนส่งพลังงานสะอาดที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ความไว้วางใจในครั้งนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพของ PRM ในการบริหารจัดการการขนส่งพลังงานแห่งอนาคต โดย PRM มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาด ผ่านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ในระยะยาว