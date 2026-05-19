เมย์แบงก์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารความมั่งคั่ง เดินหน้ายกระดับกลยุทธ์ เสริมบทบาทพาร์ทเนอร์ด้านการเงิน

บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MST ประกาศแต่งตั้ง คุณวศิน สุขวัฒน์วิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความมั่งคั่ง และหัวหน้าแผนกที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ของบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์ Wealth Management ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญขององค์กร สะท้อนวิสัยทัศน์ของเมย์แบงก์ในการต่อยอดบทบาทจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เน้นการทำธุรกรรม สู่การเป็นพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าในทุกสภาวะตลาด
การแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สำคัญขององค์กร โดยตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความมั่งคั่ง เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และยกระดับการดูแลลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งกลุ่มนักลงทุนที่มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth) และนักลงทุนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาพาร์ทเนอร์ด้านการลงทุนที่สามารถให้คำแนะนำเชิงลึกและเข้าใจเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว
คุณวศินมีประสบการณ์มากกว่า 22 ปีในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและบริการทางการเงิน ทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์กับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก พร้อมความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้าน Wealth Management ภาวะผู้นำองค์กร และการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ โดยตลอดเส้นทางการทำงานที่ผ่านมา เขาประสบความสำเร็จในการนำทีมที่มีศักยภาพสูง สร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจจาก brokerage-led แบบดั้งเดิม ไปสู่แพลตฟอร์มธุรกิจบริหารความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วย advisory capability อย่างยั่งยืน
นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแต่งตั้งคุณวศินในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของเมย์แบงก์ในการยกระดับกลยุทธ์ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และสะท้อนทิศทางใหม่ขององค์กรที่ต้องการต่อยอดความเชี่ยวชาญ เพื่อก้าวสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการเงินที่สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างรอบด้านในทุกสภาวะตลาด โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของเรา คือการผลักดัน Democratized Investment หรือการทำให้การลงทุนเข้าถึงได้สำหรับคนไทยในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีสินทรัพย์สูงหรือนักลงทุนรุ่นใหม่ โดยเมย์แบงก์ยังคงรักษาจุดยืนการเป็น boutique financial advisory ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าแบบ high touch ผ่านคำแนะนำเชิงลึกและโซลูชันการลงทุนที่ออกแบบเฉพาะบุคคล
เรามุ่งพัฒนาประสบการณ์การลงทุนในทุกมิติ ทั้งการยกระดับคุณภาพคำแนะนำ การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุน รวมถึงการเสริมศักยภาพทีมที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมทั้งโอกาสการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ซึ่งเราเชื่อว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคุณวศิน จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของเมย์แบงก์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว
ด้วยความแข็งแกร่งของ Maybank Group ในระดับภูมิภาค เครือข่าย ASEAN ที่ครอบคลุม ความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน และฐานลูกค้าที่ไว้วางใจ เมย์แบงก์พร้อมเดินหน้ายกระดับธุรกิจบริหารความมั่งคั่งไปสู่อีกขั้น พร้อมสร้างระบบนิเวศด้านการลงทุนที่ตอบโจทย์ทั้งการเติบโต การบริหารความเสี่ยง และเป้าหมายทางการเงินระยะยาวของนักลงทุนยุคใหม่อย่างครบวงจร