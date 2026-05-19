CKP- CK ยกฉัตรเหนือพระประธานอุโบสถเก่าแก่กว่า 200 ปี

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ร่วมกับกลุ่มบริษัท ช.การช่าง หรือ CK จัดพิธีบวงสรวง และยกฉัตรผ้าขาวโบราณ 5 ชั้น เหนือพระเกศพระประธานอุโบสถ วัดนาห้วย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสที่การบูรณะอุโบสถแล้วเสร็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมสืบสานมรดกทางศาสนาและ ศิลปวัฒนธรรม อุโบสถวัดนาห้วยเป็นศาสนสถานเก่าแก่ของชุมชน โดยมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่าสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ การบูรณะครั้งนี้ได้รับคำปรึกษาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร และสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อให้การอนุรักษ์และฟื้นฟู สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและหลักการบูรณะโบราณสถาน อันเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมธำรงรักษาศาสนสถานสำคัญของชุมชนให้คงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยต่อไป
ในการนี้ นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ CKP เป็นประธานในพิธี (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสีวลี ตรีวิศวเวทย์ ที่ปรึกษาบริษัท นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และ ดร.อนุกูล ตันติมาสน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธี ณ วัดนาห้วย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์