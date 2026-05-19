เปิดเงื่อนไข"ไทยช่วยไทยพลัส"ช่วยลดภาระประชาชนกว่า 43 ล้านคน รับสูงสุด 4,000 บาท เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

เปิดเงื่อนไขโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส" เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 43 ล้านคนในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วยวงเงินช่วยเหลือสูงสุด 4,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ระยะเวลาโครงการ: ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย. 69 โดยขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการนี้
1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13.18 ล้านคน) รับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท/คน/เดือน (รัฐสนับสนุน 100%) ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ได้สิทธิโดยอัตโนมัติเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ
สิทธิประชารัฐสวัสดิการ
-วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/เดือน
-วงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน
-มาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน ค่าน้ำประปา 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน
-เบี้ยความพิการเพิ่มเติม (มติ ครม. 28 ม.ค.63) จำนวน 200 บาท/เดือนให้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตรฯ
2. กลุ่มคนทั่วไป หรือ "สิทธิ 60/40 (30 ล้านคน) รัฐสนับสนุน 60% ประชาชนจ่าย 40% วงเงินจากรัฐ 1,000 บาท/คน/เดือน รวม 4,000 บาทตลอดโครงการ เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ค. 69
คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน (สำหรับกลุ่ม 60/40) สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ณ วันที่ 18 พ.ค. 69) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการรัฐที่ผ่านมา (คนละครึ่ง เฟส 1-5 และคนละครึ่งพลัส)
เงื่อนไขการใช้สิทธิและประเภทร้านค้า
ร้านค้าที่เข้าร่วม: ร้านอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป, บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจำทาง, รถสามล้อ, รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น
-ร้านค้าเดิม กดยอมรับเงื่อนไข 25 พ.ค.-30 ก.ย.69
-ร้านค้าใหม่ เริ่มลงทะเบียน 25 พ.ค.-31 ก.ค.69
-ร้านค้าเดิม/ใหม่ ผูกฟู้ดเดลิเวอรี่ 10 มิ.ย.-30 ก.ย.69 (เวลา 6.00-23.00 น.)
ข้อยกเว้น: ไม่สามารถใช้กับบริการนวด, สปา, ทำเล็บ หรือทำผมได้
การใช้จ่าย: ช่วงเวลาการใช้สิทธิ 06.00 น.-23.00 น. ของทุกวัน ต้องผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" (G-Wallet) เท่านั้น และไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้