IMH รุก “Medical Tourism” ปักหมุด รพ.ใหม่ “IMH SILOM International Hospital”

รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ “IMH” ประกาศยุทธศาสตร์ รุก “Medical Tourism” กางแผนล็อกเป้ารายได้ปี 70 แตะ 1,500 ล้านบาท เล็งสยายปีกฐานคนไข้ต่างชาติ โดยเฉพาะรัสเซีย ปักหมุดแลนด์มาร์ค “Russian Medical Tourism” ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวลงทุนเปิดรพ.“IMH SILOM International Hospital” รองรับผู้ป่วยต่างชาติ และศูนย์มะเร็ง เล็งปั้มรายได้เพิ่มปีละ 480 ล้านบาท มั่นใจปี 2570 โกยรายได้แตะ 1,500 ล้านบาท หลังรพ. IMH SILOM International Hospital” เปิดเต็มรูปแบบ ด้าน “ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์” เสิร์ฟข่าวดีหลังโชว์งบไตรมาส 1/2569 พลิกกลับมีกำไรสุทธิแตะ 28.3 ล้านบาท ลุยแจก IMH-W2 ฟรี ให้ผู้ถือหุ้นอัตรา 2:1 ราคาใช้สิทธิ 6 บาท หลัง IMH-W1 หมดอายุ
ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าประกาศเกมรุกทางธุรกิจ ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ มติอนุมัติการลงทุนเปิดตัวโรงพยาบาลใหม่ ภายใต้ชื่อ “IMH SILOM International Hospital” ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่รองรับคนไข้ต่างชาติ และศูนย์มะเร็ง ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ (CBD) โดยได้ลงนามสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี อาคารปิยะมิตร ซึ่งเป็นอาคารสูง 7 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 6,230 ตารางเมตร โดยคาดว่าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงต้นปี 2570 และจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเข้ามาเฉลี่ย 480 ล้านบาทต่อปี
รพ.IMH SILOM International Hospital จะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ที่จะผลักดันเพื่อก้าวสู่ผู้นำด้าน Health Care เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะคนไข้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ BRICS เช่น รัสเซีย จีน อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
“ ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาล IMH สีลม ได้เปิดตัว IMH Phuket Representative Office อย่างเป็นทางการแล้ว ณ สำนักงาน BRICS Phuket ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาล IMH สีลม กับ BRICS THAILAND ในฐานะ Official Healthcare Partner of BRICS THAILAND และมุ่งขึ้นเป็นผู้นำตลาดคนไข้รัสเซียในประเทศไทย ก้าวสู่“Russian Medical Tourism” เพราะนอกจากเราจะมีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว เรายังมี ข้อได้เปรียบเรื่อง location ที่ตั้งอยู่ใจกลาง สีลม-สาทร อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้โรงแรมแชงกรี-ลา, โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล ที่สำคัญใกล้ ICONSIAM ห้างดังระดับเอเซีย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะดึงดูดคนไข้กลุ่มคนไข้รัสเซีย ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ดร.สิทธิวัตน์ ยังได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ว่า บริษัทฯ สามารถกลับมาพีคอัพอีกครั้ง หลังพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ แตะระดับ 28.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการปรับยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนไข้ต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ ในประเทศไทย (Medical Tourism) พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังมีมติอนุมัติแจกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ IMH-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีราคาใช้สิทธิที่ 6 บาท โดยจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) และการออกวอร์แรนต์ภายหลังจาก IMH-W1 หมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2569