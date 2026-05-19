TFG ปลื้ม! เข้าคำนวณดัชนี MSCI มีผล 29 พ.ค.นี้

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป รับข่าวดี! หลัง MSCI ประกาศนำหุ้นเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Small Cap Indexes มีผลบังคับใช้วันที่ 29 พ.ค.69 สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันระดับโลกต่อศักยภาพการเติบโต และสภาพคล่องของหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฟากผู้บริหาร "เพชร นันทวิสัย"ระบุตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 10-15% All Time High ต่อเนื่อง พร้อมเร่งเครื่องโมเดล Market Driven เต็มรูปแบบ ขยาย Thai Foods Fresh Market แตะ 850 สาขา ปักหมุดเวียดนามเป็น Growth Engine แห่งใหม่
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า MSCI บริษัทจัดทำดัชนีหุ้นโลกได้ประกาศผลการทบทวนดัชนีรอบล่าสุด โดย TFG ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนี MSCI Global Small Cap รอบใหม่ มีผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯ และเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเพิ่มการรับรู้ในกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าลงทุนจากกองทุนต่างชาติที่อ้างอิงดัชนีดังกล่าว อีกทั้งที่ผ่านมาผลการดำเนินงานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
“การได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI ครั้งนี้ ถือเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อภาพลักษณ์และความน่าสนใจของหุ้น TFG ในสายตานักลงทุนสถาบันทั่วโลก เนื่องจาก MSCI เป็นดัชนีอ้างอิงสำคัญของกองทุนต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุน เพิ่มสภาพคล่องการซื้อขายหุ้น และยกระดับการรับรู้ของบริษัทในตลาดทุนสากล สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโต ความแข็งแกร่งของผลประกอบการ และพื้นฐานธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2569 มั่นใจว่าจะเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All Time High) ต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่านโมเดล Market Driven อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งขยายธุรกิจค้าปลีก “Thai Foods Fresh Market” เพิ่มเป็น 850 สาขา พร้อมขยายฐานการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรุกตลาดเวียดนามซึ่งเป็น Growth Engine สำคัญในอนาคต
ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 มีรายได้รวม 17,877.88 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,047.09 ล้านบาท โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจค้าปลีกที่เติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น ขณะที่บริษัทยังสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังล็อกราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ล่วงหน้าแล้วประมาณ 60–70%
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือนแรกของปี 2569 และกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.085 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง