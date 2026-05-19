DEMCO กำไรงวดนี้พุ่งแรง 150%

เด็มโก้ โชว์ผลงานงวดไตรมาส 1/2569 มีกำไรสุทธิ 15.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.30% ผลจากการควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ฟากผู้บริหาร “ณัฐพงศ์ กอร่ม” ระบุ ยอด Backlog ล่าสุดพุ่งแตะ 3,160 ล้านบาท เดินหน้าคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง พร้อมหาโอกาสลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงาน ขยายช่องทางสร้างรายได้ หนุนผลงานเติบโตระยะยาว
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 15.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 150.3% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 31.4 ล้านบาท มี EBITDA อยู่ที่ 1.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.4% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 410.0 ล้านบาท
สำหรับปัจจัยหลักที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน 12.3 ล้านบาท ลดลง 16.3% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากภาระหนี้ที่ลดลงจากการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 18.8% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตามแผนปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
รวมทั้งมีการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม TFRS9 จำนวน 41.3 ล้านบาท จากการได้รับชำระหนี้จากลูกค้าการค้าที่ได้เคยตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ไว้แล้ว ส่งผลให้สามารถกลับรายการค่าเผื่อดังกล่าวได้บางส่วน รวมถึงรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 39.8 ล้านบาท
“ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้าและการก่อสร้าง ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโครงการและควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด ในขณะเดียวกันยังมุ่งต่อยอดโอกาสลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางรายได้ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายณัฐพงศ์ กล่าว
ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้อยู่ที่ 3,160 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ภายในปี 2570 โดยแบ่งเป็นงานรัฐ สัดส่วน 28.4% และงานเอกชน สัดส่วน 71.6%
ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับงานออกแบบวิศวกรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน ขนาด 115 kV จำนวน 2 วงจร รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับบริษัท NTT Global Data Centers (Thailand) ซึ่งมีบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เป็นเจ้าของโครงการ มูลค่ารวม 839 ล้านบาท