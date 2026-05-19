“พฤกษา โฮลดิ้ง” Transform เกมธุรกิจปี 69 เชื่อมอสังหาฯ – สุขภาพ เติบโตรายได้ระยะยาว

พฤกษา โฮลดิ้งฯ เผยไตรมาสแรก รายได้รวม 3,430 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรเติบโตระยะยาว ผ่านการ Transform ธุรกิจ สู่การเป็น “Integrated Living & Healthcare Platform” ภายใต้แนวคิด Lifetime Well-Living อยู่ดี…ทั้งชีวิต โดยผสานจุดแข็งด้านอสังหาฯ และบริการด้านเฮลท์แคร์ เดินหน้ากลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ยกระดับจากการเติบโตเชิงปริมาณ สู่การสร้างรายได้คุณภาพ และ Recurring Income อย่างยั่งยืน หนี้สินต่อทุนต่ำเพียง 0.26 เท่า ต้นทุนการเงินเฉลี่ยลดลงเหลือ 2.35%
นางสาวปัทมา ปิยะมณีพร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2569 ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขับเคลื่อนพฤกษาในมิติใหม่ เดินหน้าสร้าง Well-Living Ecosystem ที่เชื่อม “การอยู่อาศัย” และ “สุขภาพ” เข้าไว้ด้วยกัน และต่อยอดสู่การสร้างรายได้ระยะยาวผ่านบริการและ Ecosystem ที่เกี่ยวเนื่อง
สำหรับกลยุทธ์ Asset-Optimized บริษัทฯ มุ่งบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดสู่รายได้ประจำ ผ่านการปรับพอร์ตโครงการ การบริหารแลนด์แบงก์ และการขยายธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดระยะยาว ทั้งโครงการคลังสินค้าอัจฉริยะ อสังหาฯเชิงพาณิชย์ และโครงการอสังหาฯให้เช่า ตอบรับที่ดีและการก่อสร้างเร็ว ทำให้ Time To Cash ใช้เวลาเพียงแค่ 4 เดือน และปล่อยเช่าได้ 100% ปัจจุบันมี 5 ตึกบนทำเล ลำลูกกา รังสิต และบ่อวิน
ด้านกลยุทธ์ Capital-Efficient บริษัทฯ ยังคงรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินในระดับ Best-in-Class ด้วยสภาพคล่องที่แข็งแรง วงเงินสินเชื่อรองรับการเติบโต และต้นทุนทางการเงินในระดับต่ำ
ขณะที่กลยุทธ์ Well-Living-Focused ยกสู่การเป็นผู้นำ “Integrated Living & Healthcare Platform” ผ่านการเชื่อมต่อระบบการอยู่อาศัยและบริการสุขภาพอย่างครบวงจร
ด้านธุรกิจเฮลท์แคร์ ซึ่งมีบทบาทในการเป็น New Profit Engine ของกลุ่มในปี 2569 โรงพยาบาลวิมุตในไตรมาส 1 มีรายได้ 562 ล้านบาท เติบโต 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ EBITDA เติบโต 24% จากรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย IPD/OPD ที่เพิ่มขึ้น
ในส่วนธุรกิจอสังหาฯ ปรับพอร์ตโครงการเน้นกลุ่มพรีเมียมและทำเลศักยภาพ รวมถึงต่อยอดโมเดลธุรกิจใหม่ เช่น Lease & Rent-to-Own Program และ Leasehold Program
นายธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในไตรมาส 1/2569 ว่า เฉพาะภาพตลาดบ้านเดี่ยวที่มียอดขายอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี สะท้อนว่าผู้ประกอบการต้องปรับสินค้า ราคา และช่องทางการขายให้แม่นยำมากขึ้น
“พฤกษา ในไตรมาสแรก มียอดพรีเซลล์ 2,700 ล้านบาท และยอดโอน 2,660 ล้านบาท เปิดตัว 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 4,060 ล้านบาท โดยเน้นเซ็กเมนต์ที่มีดีมานด์จริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพรีเมียมและแนวราบบนทำเลที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกันยังเร่งบริหารสินค้าพร้อมขาย มูลค่า 65,300 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้และกระแสเงินสด”
พร้อมขยายบิสิเนสโมเดลใหม่ เช่น โปรแกรมลีสซิ่ง และเช่าเพื่อซื้อ เปลี่ยนค่าเช่าเป็นเงินดาวน์ และช่วยให้การโอนฯสู่การเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น รวมถึงโปรแกรมสิทธิการเช่าระยะยาว เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและกลุ่มลูกค้าต่างชาติ รวมถึงการใช้ Micro Agents ขยายฐานการเข้าถึงลูกค้าครอบคลุมทุกเซกเมนต์
นายแพทย์นิพัฒน์ กุหลาบขาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ไตรมาส 1/2569 มีรายได้ 562 ล้านบาท เติบโต 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมี EBITDA 58 ล้านบาท เติบโต 24% โดยในปี 2569 วิมุตเดินหน้าขยายการเติบโตผ่าน 3 แนวทางสำคัญ ได้แก่ การยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์บริการ โดยเฉพาะด้านสุขภาพผู้หญิง ซึ่งทำรายได้เติบโต 12% ขยายฐานผู้ป่วยต่างชาติ ขยายฐานลูกค้าประกันและองค์กร ผ่านสิทธิประโยชน์ โปรแกรมตรวจสุขภาพ กลุ่มประกันเติบโต 8% และลูกค้าองค์กรเติบโต 12%.