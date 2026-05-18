ออมสินแจกรางวัลสลากออมสินแคมเปญ113 ล้านบาท-ผู้โชคดี26ราย-ลุ้นรอบต่อไป16 มิ.ย. นี้

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลการจับรางวัลสลากออมสินแคมเปญใหญ่แห่งปี ฉลอง 113 ปี ธนาคารออมสิน เงินรางวัลรวม 113 ล้านบาท จับรางวัล 3 รอบ โดยจับรางวัลรอบแรกกันไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 26 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท มีผู้โชคดีรวม 26 ราย กระจายความสุขไปในหลากหลายพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา และกรุงเทพมหานคร เงินรางวัลรวม 13 ล้านบาท โดยธนาคารได้โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนของลูกค้าผู้โชคดีทั้ง 26 รายเรียบร้อยแล้ว
สำหรับการจับรางวัลรอบที่ 2 จะมีขึ้นในงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2569 รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 30 รางวัล รวมเงินรางวัลรอบที่ 2 จำนวน 30 ล้านบาท จากนั้นกำหนดจับรางวัลรอบสุดท้ายในงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 อีก 70 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรางวัลละ 10 ล้านบาท จำนวน 7 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลพิเศษ 3 รอบรวมกันทั้งสิ้น 113 ล้านบาท ผู้สนใจซื้อสลากออมสินเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีโอกาสลุ้นรางวัลพิเศษมากยิ่งขึ้นในการจับรางวัลรอบที่ 2 และรอบที่ 3 สามารถติดต่อซื้อสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 2 ปี ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัล ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือกดซื้อทางแอปพลิเคชัน MyMo ด้วยตัวเองได้ตลอด 24 ชม.
ทั้งนี้ แคมเปญส่งเสริมการออมแห่งปีของธนาคารออมสิน “ฉลอง 113 ปี เพิ่มเงินรางวัล เพิ่มจำนวนรางวัล กับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 2 ปี (แบบใบสลากและสลากดิจิทัล) เงินรางวัลรวม 113 ล้านบาท” เพื่อส่งเสริมการออม และกระจายความสุขส่งต่อกำลังใจให้คนไทยในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญความยากลำบากทางเศรษฐกิจ โดยมีการเพิ่มจำนวนรางวัล และเพิ่มเงินรางวัล ตลอดจนเปิดโอกาสให้ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากอยู่แล้วได้รับสิทธิ์จับรางวัลอีกด้วย
"การออมเงินในรูปแบบสลากออมสินเป็นการฝากเงินที่มีความมั่นคง ผู้ออมได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยเงินต้นและดอกเบี้ยเงินฝากของลูกค้าธนาคารออมสินได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลทั้งจำนวน และยังมีโอกาสลุ้นรางวัลประจำงวด ตลอดจนรางวัลพิเศษที่ธนาคารจัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ"