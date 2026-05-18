ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.68-อ่อนค่าสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-ราคาน้ำมัน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(18 พ.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ 32.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแกว่งตัวในกรอบอ่อนค่า โดยแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 32.78 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงเช้าสอดคล้องกับทิศทางอ่อนค่าของสกุลเงินเอเชีย และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก ขณะที่ จุดสนใจของตลาดเปลี่ยนกับมาที่สถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนในตะวันออกกลางอีกครั้ง อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงอ่อนค่าและฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงบ่ายสอดคล้องกับแรงซื้อสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติ ขณะที่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของไทยที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ยังไม่มีผลมากนักต่อการเคลื่อนไหวระหว่างวันของเงินบาท สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,149 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทยเล็กน้อยที่ 166 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.50-32.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของญี่ปุ่น ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์ และยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนเม.ย.