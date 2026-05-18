ปิดฉากตำนานตู้คริปโตสหรัฐ "บิทคอยน์ ดีโป้" ยื่นล้มละลาย!! ถอดปลั๊กทั้งเครือข่าย

ยุคทองของตู้เอทีเอ็มบิทคอยน์สิ้นสุดลงแบบไม่มีหวนกลับ เมื่อบิทคอยน์ ดีโป้ อดีตผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 11 พร้อมดึงตู้คีออสก์ทุกเครื่องออฟไลน์ทันที อเล็กซ์ โฮล์มส์ ซีอีโอ ประกาศกร้าว โมเดลธุรกิจปัจจุบัน “ไปต่อไม่ได้อีกแล้ว” หลังรัฐบาลกลางและมลรัฐเดินหน้าบีบหนัก ทั้งเพดานธุรกรรม กฎฟอกเงิน และการแบนแบบเบ็ดเสร็จ ขณะที่เอฟบีไอเผยยอดแจ้งฉ้อโกงผ่านตู้คริปโตปี 2568 พุ่ง 58% มูลค่า 389 ล้านดอลลาร์ ด้านผลประกอบการไตรมาสแรก 2569 รายได้ทรุดเกือบครึ่ง กำไรขั้นต้นหดหายกว่า 85% เงินสดละลายไปกับค่าปรับและคำพิพากษากว่า 20 ล้านดอลลาร์ สะเทือนถึงลมหายใจของผู้เล่นรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จากการเปิดเผยของ beincrypto ระบุว่า บิทคอยน์ ดีโป้ ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายสหรัฐ เขตใต้ของรัฐเท็กซัสเมื่อวันจันทร์ พร้อมกับคำสั่งหยุดการทำงานของตู้เอทีเอ็มบิทคอยน์ทั้งระบบทันที หน่วยธุรกิจในแคนาดาเข้าร่วมกระบวนการตามกฎหมายสหรัฐ ส่วนบริษัทย่อยในประเทศอื่นทยอยชำระบัญชีภายใต้กฎหมายท้องถิ่น
"นี่ไม่ใช่วิกฤตสภาพคล่องชั่วคราว แต่มันคือเส้นตายของธุรกิจที่ถูกกฎหมายไล่ต้อนจนจนมุม" อเล็กซ์ โฮล์มส์ ซีอีโอของบิทคอยน์ ดีโป้ กล่าว
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนทิศทางของกฎระเบียบคืออาวุธที่ใช้เชือดผู้ประกอบการตู้เอทีเอ็มบิทคอยน์ทีละราย รัฐแล้วรัฐเล่าออกมาตรการจำกัดเพดานธุรกรรมต่อวัน กำหนดกระบวนการยืนยันตัวตนสุดเข้มงวด และที่หนักที่สุดคือการออกประกาศแบนการติดตั้งตู้แบบสมบูรณ์ “ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับคดีความและการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งเหล่านี้บั่นทอนธุรกิจและฐานะการเงินของบิทคอยน์ ดีโป้อย่างรุนแรง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ โมเดลธุรกิจของบริษัทไม่มีทางอยู่รอดได้อีกต่อไป” แถลงการณ์ของเขาสะท้อนความสิ้นหวังของทั้งอุตสาหกรรม
ไทม์ไลน์บีบธุรกิจจากหน่วยงานรัฐเล่นงานเป็นขั้นบันได รัฐอินเดียนาคือรัฐแรกที่ประกาศห้ามตู้คีออสก์คริปโตแบบไม่มีข้อยกเว้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ตามข้อมูลขององค์กร AARP จากนั้นรัฐเทนเนสซี และ มินนิโซตาออกมาตรการลักษณะเดียวกันไล่หลังมาติด ๆ ความเสียหายไม่ได้หยุดที่การแบน เมื่ออัยการสูงสุดรัฐแมสซาชูเซตส์และไอโอวายื่นฟ้องบริษัทในคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนรัฐคอนเนตทิคัตสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการทันทีในเดือนมีนาคมเช่นกัน
ตัวเลขจากเอฟบีไอกรีดเส้นใต้ความเลวร้ายของระบบนิเวศนี้ ในปี 2568 สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐรับแจ้งเหตุฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับตู้คริปโตมากถึง 13,460 คดี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่รายงานไว้ 389 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระโดดขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 58 สถิติเหล่านี้กลายเป็นชนวนชั้นดีที่หน่วยงานกำกับใช้ขยายผลการกวาดล้างทำให้ผู้ประกอบการทยอยปิดตัวลง ส่งผลให้กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก
ขณะที่ก่อนการยื่นล้มละลาย บิทคอยน์ ดีโป้ เพิ่งเปิดเผยว่าไม่สามารถนำส่งรายงานประจำไตรมาส (10-Q) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ได้ทันตามกำหนด และเมื่อตัวเลขผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2569 ถูกเปิดเผย ก็ชัดเจนว่าบริษัทอยู่ในภาวะเลือดไหลไม่หยุด
รายได้เหลือเพียง 80.7 ล้านดอลลาร์ ร่วงลงร้อยละ 49.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 เป็นผลโดยตรงจากปริมาณธุรกรรมที่หดตัวภายใต้กฎระเบียบที่รัดกุมขึ้นและขั้นตอนตรวจสอบที่เข้มงวด ขณะที่กำไรขั้นต้นลดลงอย่างหนักร้อยละ 85.5 จาก 31.2 ล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 4.5 ล้านดอลลาร์
ส่วนเงินสดสำรองลดลงจาก 65.6 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2568 ลงมาแตะ 44 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 2569
และที่ร้ายแรงไม่แพ้กันคือภาระทางกฎหมายมหาศาล บริษัทบันทึกหนี้สินจากคำพิพากษาคดีความเกินกว่า 20 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสี่ของปี 2568 เพียงไตรมาสเดียว
แบรนดอน มินตซ์ ซีอีโอของบิทคอยน์ ดีโป้ กล่าวผ่านเอกสารยื่นต่อศาลว่า คดีความที่บานปลายและต้นทุนกฎหมายที่พุ่งไม่หยุดทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปไม่ได้ การล่มสลายครั้งนี้จึงเป็นกระจกสะท้อนอนาคตของผู้ประกอบการตู้เอทีเอ็มบิทคอยน์ทุกรายที่ยังพยายามยื้อลมหายใจภายใต้กฎหมายที่ตึงขึ้น