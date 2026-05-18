‘คราฟท์เวิร์ค’ เปิดขายบ้านลักชัวรี่รับศักยภาพอีอีซี วางเป้าเจาะกลุ่มนักธุรกิจระดับสูงรับเมืองเติบโต

“เฉลิมพล โขนแจ่ม” แลนด์ลอร์ดเมืองพัทยา ดัน “คราฟท์เวิร์ค” หัวหอก รุกพัฒนาโครงการบ้านหรู เดินหน้าเปิดตัว REKHA Pattaya – Motorway มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท พัฒนาบ้านเดี่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียง 40 หลัง รับดีมานด์ล้นของกลุ่มนักธุรกิจระดับสูง ราคาเริ่มต้น 16-30 ล้านบาท
ท่ามกลางกระแสการเติบโตของ Eastern Economic Corridor (EEC) จากการที่รัฐบาลประกาศเดินหน้าสู่การก่อสร้างจริงของรถไฟความเร็วสูงและสนามบินอู่ตะเภาอย่างเป็นทางการ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่พลิกโฉมพัทยาจากเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตแห่งใหม่ของภูมิภาค และเป็น "Primary Residential Hub ของ EEC" โดยมีกลุ่มผู้บริหารระดับสูง บุคลากรทักษะสูง และครอบครัวของพวกเขา เป็นดีมานด์ใหม่ที่ยั่งยืน ส่งผลให้มูลค่าอสังหาฯ พัทยาโตเฉลี่ย 5-7% ต่อปี ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
นายเฉลิมพล โขนแจ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คราฟท์เวิร์ค จำกัด แลนด์ลอร์ดรายใหญ่ในพัทยา ที่มีพอร์ตโครงการคอนโดมิเนียม และบ้านหรู กล่าวว่า คราฟท์เวิร์ค ในฐานะตัวจริงด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่ในพัทยา ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายพอร์ตโครงการให้ครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมในหลากหลายทำเลศักยภาพทั่วพัทยา เพื่อสร้างทางเลือกการอยู่อาศัยที่รองรับไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ตอบรับดีมานด์ของผู้ที่มองหาคุณภาพชีวิตระดับลักซ์ชัวรี่ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้าครอบครัวรวมถึงกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่พัทยามากขึ้น เนื่องจากเข้ามาทำธุรกิจ หรือย้ายลูกมาเรียนโรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่มาเปิดใหม่ที่พัทยา ประเดิมด้วยโครงการแรกของปีกับ REKHA (เรข) บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียง 40 หลัง มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพอย่างพัทยามอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 และอยู่ติดกับถนนสายหลัก เรามั่นใจว่ากระแสตอบรับของลูกค้าจะดีอย่างแน่นอน
REKHA (เรข) ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “The Geometry of The Crafted Life รูปทรงของชีวิตที่พร้อมให้คุณเนรมิตเป็นประติมากรรมชิ้นเอก” โดยชื่อ "เรข" มีรากจากคำว่า เรขาคณิต สะท้อนความเชื่อว่า ชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ แต่เกิดจากการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ อย่างแม่นยำ เชื่อมโยงกันอย่างมีความหมาย และสามารถเติบโตไปพร้อมกับทุกช่วงเวลาของชีวิต ผ่าน 3 เสาหลัก ได้แก่
● Exclusive Inner Circle คอมมูนิตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยยูนิตจำกัดเพียง 40 หลัง เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นส่วนตัวที่เหนือกว่า
● Precision in Every Angle ความสมบูรณ์แบบในทุกมิติของการอยู่อาศัย ด้วยความพิถีพิถันในการบริการของทีม Master of The House ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่บรรยากาศ ไปจนถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตในแต่ละวัน
● Life-Long Growing หัวใจของ REKHA คือการเสริมสร้างรากฐานในการเติบโตสำหรับ 'ทุกคน' ในครอบครัว ผ่าน Feature และ Facilities ระดับ World-Class
REKHA ถ่ายทอดการดีไซน์โครงการในสไตล์ Modern Classic ผ่านการตีความ Classic Country Manor หรือ คฤหาสน์หรูในชนบท ให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น โดยยังคงกลิ่นอายของความสง่างาม ความผ่อนคลาย และความหรูหราที่ซ่อนอยู่ในความเรียบง่าย จนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามเหนือกาลเวลา โปร่งโล่ง และเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและการเปิดรับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
จุดเด่นด้านออกแบบ ได้แก่
● Outdoor Galleria บริเวณคลับเฮาส์มีเฉลียงขนาดใหญ่ (Loggia) แบบคลาสสิก ออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายตลอดทั้งวัน พร้อมเชื่อมต่อพื้นที่พักผ่อนและกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างไร้รอยต่อ
● The Grand Sunroom พื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งของบ้าน ถูกออกแบบให้โอบล้อมรอบด้านด้วยกระจก 270 องศา เปิดรับแสงธรรมชาติและมุมมองสวนสีเขียวได้อย่างเต็มสายตา เติมบรรยากาศแห่งความผ่อนคลายในทุกช่วงเวลาของวัน
● Classic Foyer โถงทางเข้าที่แยกพื้นที่ภายในออกจากภายนอกอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นส่วนตัว และสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
● Adaptive Connected Layout พื้นที่ใช้ชีวิตที่ออกแบบให้เชื่อมต่อกัน รองรับการต่อเติมและปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต ล้อไปกับการเติบโตในทุกช่วงชีวิต
Master Plan ของโครงการถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ทุกยูนิตมีเอกลักษณ์และประสบการณ์การอยู่อาศัยที่แตกต่าง อย่างการวางตำแหน่งสวน Linear Park ที่ทอดยาวตรงกลางของโครงการทำให้ทุกยูนิตสามารถเข้าถึงสวนได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบบ้าน RENOIR และ REMBRANDT ที่จะติดสวนหรือได้วิวสวนแทบทุกหลัง และการวางผังที่เน้นให้แต่ละซอยมีจำนวนยูนิตน้อย บ้านทุกหลังถูกจัดวางให้ไม่รบกวนกันและกัน นอกจากนี้ยังมีการวางถนนล้อมรอบโครงการ เพิ่มความสงบ ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น
REKHA มอบความเป็นส่วนตัวเหนือระดับ ด้วยจำนวนยูนิตเพียง 40 หลัง ถ่ายทอดผ่านบ้านดีไซน์ Modern Classic ที่มีให้เลือกทั้งหมด 3 แบบบ้าน เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวยุคใหม่ในหลากหลายมิติ
● RENÈ พื้นที่ใช้สอย 292 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ และ 2 พื้นที่นั่งเล่น
● RENOIR พื้นที่ใช้สอย 325 ตารางเมตร มาพร้อม 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ และ 2 พื้นที่นั่งเล่น พร้อมจุดเด่นอย่าง Foyer ด้านหน้าและพื้นที่ Double Volume ที่ช่วยเติมความโอ่อ่าโปร่งสบายให้กับตัวบ้าน
● REMBRANDT พื้นที่ใช้สอย 387 ตารางเมตร ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ และ 2 พื้นที่นั่งเล่น โดดเด่นด้วยบันไดโค้งที่สะท้อนความสง่างามเหนือกาลเวลา
พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยด้วยบริการจากทีม Master of the House ผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกในทุกมิติของการใช้ชีวิต ราคาเริ่มต้น 16 – 30 ล้านบาท
The Society ส่วนกลางของโครงการจัดเต็มด้วยพื้นที่เกือบ 2 ไร่ ที่ถูกออกแบบให้เป็น World-Class Incubator Hub หรือพื้นที่ส่วนกลางที่ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวก แต่เป็นรากฐานสำคัญของการเติบโต การใช้ชีวิต และการสร้างคุณภาพเวลาร่วมกันของทุกคนในครอบครัว ด้วยการรวมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ World-Class เข้าไว้ด้วยกัน อาทิ The Great Hall พื้นที่ขนาดใหญ่ หรูหรา ออกแบบเพื่อรองรับการจัดงานอีเวนท์ของลูกบ้าน, The Lounge ห้องรับรองพร้อมพื้นที่ทำงานและบาร์ระดับพรีเมี่ยม, Sports Club ที่มีเครื่องเล่นครบครันทั้งเวทและคาร์ดิโอยิม รวมถึงห้องพิเศษสำหรับเล่น Yoga และต่อยมวย, The Library ห้องสมุดระดับนานาชาติที่รวมหนังสือชั้นนำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ และ Playground สำหรับเด็กๆ