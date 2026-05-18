SNPS กำไรขั้นต้นขยายตัวสู่ระดับ 46%

สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ เผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกกวาดรายได้รวมจำนวน 120.66 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 25.65 ล้านบาท หรือเติบโตคิดเป็น ร้อยละ 31.13 โดยรายได้จากการขายและการให้บริการ จากการรับจ้างพัฒนาและผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า กลุ่มสุขภาพ และ Longevity เป็นดาวเด่น ขยายตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ SNPS ใส่เกียร์ลุยเต็มสูบ เร่งเดินหน้าธุรกิจ พร้อมชู 4 กลยุทธ์หลัก รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ดันเป้าหมาย 3 ปี เติบโตอย่างต่อเนื่องที่ระดับ Double Digit
ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SNPS ผู้ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน รับจ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย เปิดเผยว่า ไตรมาส 1/2569 กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในเชิงคุณภาพ มีรายได้รวมจำนวน 120.66 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึ่งเป็นแกนหลักของธุรกิจ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.66 มาอยู่ที่ 118.86 ล้านบาท อันเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อรักษาสมดุลของสัดส่วนคู่ค้า ควบคู่กับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สอดรับกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมสุขภาพและ Longevity ที่ขยายตัวต่อเนื่องในระดับโลก
โดยรายได้จากการขายและการให้บริการ สามารถแยกเป็น 4 ประเภทได้ดังนี้ 1.การรับจ้างพัฒนาและผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (ODM) คิดเป็น 69.15% 2.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน (API) คิดเป็น 28.79% 3.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (OBM) คิดเป็น 0.57% และ 4.รายได้อื่นๆ คิดเป็น 1.49%
ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ตอกย้ำขีดความสามารถในการทำกำไรและความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจอย่างชัดเจน โดยมีกำไรสุทธิ 25.65 ล้านบาท เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 31.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงคุณภาพของการเติบโตที่มาจากการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัยและการขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดที่ตรงเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
โดยความสำเร็จในไตรมาสนี้ คืออัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ร้อยละ 45.97 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.09 จากร้อยละ 39.60 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกมิติ ได้แก่ การบริหารจัดการกำลังการผลิตอย่างเหมาะสม การยกระดับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Optimization) อย่างเป็นระบบ และการนำเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาใช้ในการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในต้นทุนที่เหมาะสม ในด้านการบริหารค่าใช้จ่าย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 19.88 จากร้อยละ 20.87 สะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ (Operational Efficiency) ควบคู่ไปกับการขยายตัวของรายได้ ซึ่งก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และผลักดันให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงขีดความสามารถในการสร้างรายได้และทำกำไร ที่มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างธุรกิจอย่างชัดเจน
ก้าวต่อไปของ SNPS กลุ่มบริษัทฯ พร้อมดำเนินงานภายใต้โมเดลธุรกิจบูรณาการมูลค่าสูง (Integrated Business Model) ที่ผสานความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Bioscience Expertise) เข้ากับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความแตกต่างเชิงผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ภายใต้บริบทของอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อมุ่งเน้นการเติบโตที่มีคุณภาพ โดยยึด 4 เสาหลักเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 1. Strategic Expansion: ขยายการเติบโตเชิงกลยุทธ์ผ่านการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและตลาดเป้าหมายใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ 2.Portfolio & Supply Chain Optimization: การนำเทคโนโลยี Data Analytics มาใช้ในการคัดเลือกคู่ค้าและบริหารต้นทุนวัตถุดิบ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน 3.IP & Innovation: ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ และ 4.ESG Leadership & Regenerative Impact: การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้เป็นมาตรฐาน พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Regenerative Impact ที่มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศ ชุมชน และห่วงโซ่คุณค่า ให้ดีขึ้น ตามกรอบ People, Planet, Profit ของกลุ่มบริษัทฯ โดย SNPS พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างเต็มสูบ พิชิตเป้าหมายการเติบโตระยะ 3 ปี (2569-2571) ที่ระดับ Double Digit