ATLAS เผยธุรกิจ LPG แกร่ง หนุนผลงาน Q2 สดใส

"แอตลาส เอ็นเนอยี" ส่งสัญญาณแนวโน้มผลการดำเนินงาน Q2 โตต่อเนื่อง รับแรงหนุนจากธุรกิจ LPG ที่ยังแข็งแกร่ง ทั้งภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และกลุ่มขนส่ง-ธุรกิจสื่อโฆษณาไปได้สวย ฟากบิ๊กบอส “สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์”ระบุคนใช้รถยนต์ พร้อมใจติดตั้งระบบเชื้อเพลิง LPG เพิ่ม หนีปัญหาราคาน้ำมันแพง ตั้งเป้ายอดติดตั้งระบบเชื้อเพลิง LPG เพิ่ม 1 พันคัน/เดือน พร้อมเดินหน้าสร้างยอดขาย ปี 69 เติบโตเข้าเป้าระดับ 10 - 12%
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจ LPG ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่ยังแข็งแกร่ง และความต้องการของลูกค้าที่ขยายตัวทุกหน่วยธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และยานยนต์
รวมถึงยังรับรู้รายได้ต่อเนื่องจากธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งบริษัทฯมีฐานลูกค้ามากขึ้น จากกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะความต้องการติดตั้งระบบเชื้อเพลิง LPG หลังผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้หลายคนหันมามองหาทางเลือกในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมทั้งสื่อโฆษณาในสถานีบริการน้ำมันและสื่อนอกบ้านสนับสนุนอีกด้วย
“ปัจจุบันผู้ใช้รถยนต์ให้ความสนใจติดตั้งระบบ LPG เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ชัดเจน บริษัทฯจึงเร่งขยายบริการและจัดแคมเปญการตลาด เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้ายอดติดตั้งระบบเชื้อเพลิง LPG ไว้ที่ 1,000 คันต่อเดือน จากในช่วงเดือนมีนาคม 2569 เฉลี่ย 800 คัน จากช่วงต้นปีที่ประมาณ 400 คันต่อเดือน” นายสุวัชชัยกล่าว
สำหรับภาพรวมการดำเนินงานปี 2569 บริษัทฯมั่นใจว่าจะยังสามารถสร้างการเติบโตแผนงานที่วางไว้ โดยตั้งเป้าหมายยอดขายก๊าซ LPG เติบโต 10 – 12 % จากปีก่อน จากการขยายฐานลูกค้า การเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ใหม่ และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยในปี 2569 บริษัทฯ เตรียมขยายสถานีบริการ 8 – 10 สถานี ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม 130 - 150 สาขา จากงบลงทุนที่ 1,000 – 1,500 ล้านบาท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจหลักภายใต้แนวคิด “Creative Energy Retail” โดยมีเป้าหมายในการ ขยายส่วนแบ่งตลาดในทุกภาคส่วน โดยมีกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่ภาคครัวเรือน ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากนวัตกรรมเทคโนโลยีถังก๊าซ ALUMAX ควบคู่กับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ
อนึ่ง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2569 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569) มีกำไรสุทธิ 73.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวมอยู่ที่ 3,032.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรสุทธิ ปรับตัวดีขึ้นเป็น 2.4%