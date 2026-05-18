ออมสินเปิดตัว ‘เงินฝากออมสิน ออมรัก’ เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 200,000 บาท ดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษี

ออมเงินให้ลูก พร้อมคุ้มครองอุบัติเหตุกับ 'เงินฝากออมสิน ออมรัก' รับดอกเบี้ยเต็ม ไม่เสียภาษี 0.25% ต่อปี
ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง
คุ้มครองอุบัติเหตุ
- ผู้เยาว์ (ตั้งแต่แรกเกิด – ต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์)
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 1% ของยอดเงินฝากคงเหลือ สูงสุด 1,000 บาทต่อบัญชี (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายจริงและไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- ผู้ฝาก (ตั้งแต่ 20 - 65 ปีบริบูรณ์)
คุ้มครองอุบัติเหตุ อบ.1 2 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ สูงสุด 200,000 บาทต่อบัญชี (ไม่คุ้มครองอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ)
หมายเหตุ :
• ผู้ฝาก ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 65 ปีบริบูรณ์ (นับวันชนวัน) ณ วันที่เปิดบัญชี และ ผู้เยาว์ ต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์ (นับวันชนวัน) ณ วันที่เปิดบัญชี
• ผู้ฝาก ต้องเป็นพ่อหรือแม่โดยกำเนิดเท่านั้น (ไม่รวมถึง พ่อ และ/หรือ แม่บุญธรรม) และ ผู้เยาว์ 1 คน เปิดได้สูงสุด 2 บัญชี (พ่อเพื่อเด็ก และ/หรือ แม่เพื่อเด็ก)
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี (ไม่เสียภาษี)
• ผู้ฝาก ได้รับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ อบ.1 และความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครอง 2 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุด 200,000 บาทต่อบัญชี
• ผู้เยาว์ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 1% ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อบัญชี (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ซึ่งไม่เกินจำนวนเงินที่จ่ายจริง และ “ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ” ทั้งนี้ กรณีประสบอุบัติเหตุในวันที่เปิดบัญชี วงเงินที่คุ้มครองจะคำนวณจากยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ วันที่เปิดบัญชี และต้องมียอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
• คุ้มครองผู้ฝากและผู้เยาว์เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
• ไม่คุ้มครองอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงานเป็นประจำ เช่น พนักงานส่งเอกสาร/ส่งอาหาร คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ทำหรือใช้งานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานประจำเรือ แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ทหารและตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
• ธนาคารเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันภัย รับประกันโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด