ตำรวจไทยโชว์ผลงานรวบผู้ร่วมก่อตั้ง Forsage เครือข่ายแชร์ลูกโซ่คริปโตหมื่นล้าน

กระบวนการยุติธรรมสหรัฐฯ ขยับครั้งใหญ่ เช็คบิลเครือข่ายแชร์ลูกโซ่คริปโตระดับโลก โอเลนา โอบลามสกา ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Forsage ชาวยูเครนจนมุมในภูเก็ต หลังไทยอนุมัติส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนถึงมือทางการสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ก่อน พร้อมถูกคุมตัวขึ้นศาลรัฐบาลกลางในรัฐโอเรกอนทันที นี่คือจิ๊กซอว์ชิ้นแรกจากจำเลยตัวเอ้สี่คน ที่ต้องเผชิญหน้ากับการไต่สวนในคดีฉ้อโกงมูลค่ามหาศาลกว่า 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.2 หมื่นล้านบาท แม้เจ้าตัวจะยังคงปากแข็งให้การปฏิเสธ แต่คดีนี้คือหมุดหมายสำคัญของทางการสหรัฐฯ ในการทลายเครือข่ายอาชญากรรมการเงินแบบกระจายศูนย์ที่อุกอาจที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์
โอเลนา โอบลามสกา วัย 42 ปี หรือที่รู้จักกันในโลกมืดออนไลน์ด้วยนามแฝง โลลา เฟอร์รารี ถูกนำตัวขึ้นศาลรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ในความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดเพื่อฉ้อโกงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโอเรกอนระบุชัดเจน ผู้พิพากษาศาลแขวงสั่งคุมขังเธอทันทีระหว่างรอการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน กระบวนการไต่สวนนัดเปิดฉากวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ โดยใช้เวลาพิจารณาคดีรวดเดียว 4 วัน
ย้อนรอยกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปฏิบัติการสายฟ้าแลบเกิดขึ้นใจกลางภูเก็ต กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) บุกเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูในตำบลฉลอง เครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ หรือ ICIJ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ไทยยึดของกลางได้เพียบ ทั้งโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป ไอแพด และเอกสารสำคัญ ในเวลานั้นทางการไทยปิดเงียบ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ต้องหา ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงสหรัฐฯ ทั้ง FBI และ DOJ ก็ปฏิเสธที่จะยืนยันข่าวการควบคุมตัวตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
เบาะแสก่อนหน้าชี้ว่า โอบลามสกา กบดานอยู่ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เอกสารคดีเก่าเคยระบุสัญชาติของเธอว่าเป็นชาวรัสเซีย เธอคือผู้ต้องหารายแรกจากเครือข่าย Forsage ที่ถูกกระชากตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสหรัฐฯ นับตั้งแต่คณะลูกขุนใหญ่แห่งรัฐโอเรกอนมีมติสั่งฟ้องแก๊งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 ส่วนแกนนำอีกสามคนซึ่งเป็นชาวรัสเซียทั้งหมด ได้แก่ วลาดิมีร์ โอค็อตนิคอฟ, มิคาอิล เซอร์เกเยฟ และ เซอร์เกย์ มาสลาคอฟ ปัจจุบันยังคงลอยนวล
พฤติการณ์ก่อเหตุถูกวางแผนมาอย่างแยบยล อัยการชี้ว่าผู้ก่อตั้งทั้งสี่เปิดตัว Forsage ในเดือนมกราคม ปี 2563 โดยพวกเขาปั้นแต่งภาพลักษณ์แพลตฟอร์มการลงทุนแบบกระจายศูนย์ ทำงานบนสัญญาอัจฉริยะของเครือข่ายดัง ทั้ง Ethereum, BNB Smart Chain และ Tron แต่ไส้ในกลับกลวงโบ๋ ทันทีที่นักลงทุนหน้าใหม่ควักเงินซื้อสล็อต สัญญาอัจฉริยะจะสูบเงินก้อนนั้นไปจ่ายผู้เข้าร่วมเครือข่ายก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ นี่คือโครงสร้างแชร์ลูกโซ่คลาสสิก อัยการยังแฉซ้ำว่า จำเลยกลุ่มนี้ลักลอบโอนเงินส่วนหนึ่งของนักลงทุนเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลส่วนตัว ผ่านสัญญาอัจฉริยะที่ใช้ชื่อบังหน้าว่า xGold
ตัวเลขจากข้อมูลออนเชนกระชากหน้ากากเครือข่ายลวงโลก การวิเคราะห์บล็อกเชนที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ นำมาอ้างอิง เผยความจริงที่โหดร้าย นักลงทุนกว่าร้อยละ 80 ในโปรแกรม Ethereum ของ Forsage ได้เหรียญคืนน้อยกว่าเงินต้นที่ลงไป หนักกว่านั้นกว่าครึ่งสูญเงินเกลี้ยง คำโฆษณาชวนเชื่อที่อ้างว่ามีสมาชิก 50 คนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน ถูกอัยการฟาดกลับด้วยหลักฐาน ความจริงมีเพียงบัญชีเดียวที่สูบเงินจากเครือข่ายได้เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบัญชีนั้นก็ถูกควบคุมโดยกลุ่มผู้ต้องหาเอง
การปราบปรามเปิดฉากทางการเมื่อเดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช 2565 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ยื่นฟ้องแพ่งบุคคล 11 รายที่โยงกับ Forsage ในข้อหาฉ้อโกง ครอบคลุมผู้ก่อตั้งทั้งสี่และกลุ่มผู้โปรโมทในสหรัฐฯ ที่เรียกตัวเองว่า Crypto Crusaders การฟ้องคดีอาญาที่ตามมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 ถูกอัยการบันทึกไว้ว่า เป็นคดีอาญาแรกที่มุ่งกวาดล้างแชร์ลูกโซ่ที่แอบอ้างระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ หรือ DeFi
ตัวละครสำคัญอีกรายคือ วลาดิมีร์ โอค็อตนิคอฟ หัวเรือใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ ชายคนนี้หนีไปดูไบและโผล่มาสร้างความฮือฮาในวงการบันเทิง โดยสำนักข่าว Variety รายงานเมื่อปีที่แล้วว่า เขาร่วมเขียนบท อำนวยการสร้าง และร่วมแสดงในภาพยนตร์ Holiguards Saga - The Portal of Force ผลงานกำกับของดาราฉาว เควิน สเปซีย์ เปิดฉายรอบปฐมทัศน์แบบส่วนตัวที่เบอร์ลินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ไม่เพียงแค่นั้น ศาลในกรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย ยังมีคำพิพากษาลับหลังเมื่อปี 2567 ให้จำคุกเขา 10 ปี ฐานฟอกเงิน 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้จาก Forsage แม้เจ้าตัวจะยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์
เกมไล่ล่าใกล้ถึงบทสรุป หากศาลตัดสินว่าผิดจริง โอบลามสกาจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในเรือนจำกลาง คุมประพฤติต่อ 3 ปี และปรับเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ คดีนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของการสืบสวนร่วมกันระหว่างสำนักงานภาคสนาม FBI ในพอร์ตแลนด์ หน่วยตำรวจลับสหรัฐฯ และสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ทั้งในนิวยอร์กและกรุงเทพมหานคร ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังส่งสัญญาณเรียกร้องให้นักลงทุนที่ตกเป็นเหยื่อ Forsage ออกมาแสดงตัว เพื่อเอาผิดเครือข่ายลวงโลกนี้ให้ถึงที่สุด