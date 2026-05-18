กรุงศรีผนึกกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ปล่อยกู้ SMEในซัพพลายเชนสาธารณสุข-ชูไร้หลักประกัน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)(BAY)ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG)เปิดตัว Krungsri Supplier Financing Program โครงการสินเชื่อซัพพลายเชนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มคู่ค้าของ CHG ให้สามารถเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และไม่ต้องใช้หลักประกัน ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
นายประกอบ เพียรเจริญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Krungsri Supplier Financing Program แตกต่างจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั่วไปคือ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ซึ่งถือเป็นหนึ่งความท้าทายหลักที่ทำให้ SME จำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ โดยธนาคารพัฒนาโซลูชัน นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อข้อมูลการซื้อขายระหว่างคู่ค้า บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ และธนาคารเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นคู่ค้าของ CHG สามารถยื่นขอสินเชื่อหมุนเวียนโดยอ้างอิงใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการอนุมัติจาก CHG ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนลูกค้า SME ที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำทรัพย์สินมาค้ำประกัน พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
"CHG นับเป็นธุรกิจในภาคสาธารณสุขรายแรกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของธุรกรรมจริง ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของกรุงศรีและ CHG ที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานในภาคสาธารณสุขของไทยได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีประวัติการดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และเคยทำธุรกรรมค้าขายกับ CHG มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี"
นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ออกแบบมาให้ลูกค้าได้รับวงเงินสินเชื่อโดยอ้างอิงจากธุรกรรมทางการค้าที่เกิดขึ้นจริง เหมาะสมกับยอดขายและรอบการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ SME สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านการจัดซื้อ การขยายงาน และการรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทั้งผู้ประกอบการและระบบนิเวศทางธุรกิจโดยรวม ซึ่งความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและ CHG ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนของภาคการเงินไทยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงทางการเงิน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่อุปทานซับซ้อนอย่างภาคสาธารณสุข
นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์กล่าวว่า CHG ตระหนักดีว่าคู่ค้าคืออีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งมอบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ความร่วมมือกับกรุงศรีผ่านโครงการ Krungsri Supplier Financing Program ครั้งนี้ช่วยยกระดับการเข้าถึงทางการเงินและสร้างเสถียรภาพให้กับคู่ค้าของเรา เพื่อให้ระบบนิเวศของ CHG เติบโตได้อย่างยั่งยืนในทุกสภาวะเศรษฐกิจ