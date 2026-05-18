PLANBโกยรายได้รวม 2.4 พันล้านบาท

แพลน บี มีเดีย ไตรมาสแรกปีนี้ ทำรายได้ 2,493 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 207 ล้านบาท เติบโต YoY พร้อมสร้างกระแสเงินสดอิสระ 1,063 ล้านบาท สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจและฐานะการเงินของบริษัท
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB แจ้งผลการดำเนินงาน เปิดปี 2569 ด้วยผลงานแข็งแกร่งตามเป้าหมาย รายได้รวมแตะ 2,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4% หนุนจากธุรกิจ OOH ที่มีอัตราการใช้สื่อ 70% ควบคู่กับการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม ส่งผลให้มี กำไรสุทธิ 207 ล้านบาท +7.6% จากปีก่อน
พร้อมเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ กับ VGI และ Hello Bangkok LED ผ่านการพัฒนาแพ็กเกจสื่อใหม่และการขยายเครือข่ายสื่อคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและรองรับการเติบโตในอนาคต ตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงิน ด้วยกระแสเงินสดอิสระ 1,063 ล้านบาท สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และ D/E ระดับ 0.55 เท่า สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและความพร้อมในการรองรับการเติบโตระยะยาว
โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในช่วงปลายไตรมาส แพลน บี ยังคงสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง จากความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักและการบริหารพอร์ตสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ แม้ไตรมาสแรกโดยปกติจะเป็นช่วงที่ผลประกอบการของธุรกิจสื่อนอกบ้าน (OOH) อ่อนตัวตามฤดูกาล
ธุรกิจ OOH ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของบริษัท จากการเติบโตของสื่อทุกประเภท สอดคล้องกับความต้องการใช้สื่อ OOH ที่ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง โดยเฉพาะจากกลุ่มลูกค้าอาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ สถาบันการเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกัน บริษัทรับรู้รายได้จากการบริหารสื่อของ VGI อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งไตรมาส รวมถึงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก Hello Bangkok LED เต็มไตรมาส ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพของพอร์ตสื่อและการเข้าถึงทำเลยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ด้านธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากธุรกิจกีฬา ทั้งการรับรู้รายได้จากสิทธิประโยชน์ฟุตบอล English Premier League และกระแสความนิยมของธุรกิจกีฬามวยที่เติบโตต่ออย่างก้าวกระโดด ผ่านการพัฒนาคอนเทนต์และกิจกรรมภายในสนามที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ผู้ชมและเพิ่มรายได้ต่อหัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาการเชิงกลยุทธ์ในไตรมาส 1/2569 หนึ่งในพัฒนาการสำคัญของไตรมาสนี้ คือการต่อยอดความร่วมมือกับ VGI ผ่านแพ็กเกจ “BTS & City Sync” ซึ่งผสานสื่อในระบบรถไฟฟ้า BTS เข้ากับสื่อดิจิทัล Landmark อย่าง Siam Paragon Façade ได้อย่างลงตัว นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายสื่อใจกลางเมือง พร้อมยกระดับประสบการณ์การสื่อสารแบรนด์แบบไร้รอยต่อให้กับลูกค้าชั้นนำ
ขณะเดียวกัน บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการบริหารสื่อของ VGI เต็มปีเป็นครั้งแรก รวมถึงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก Hello Bangkok LED อย่างเต็มไตรมาส ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารพอร์ตสื่อร่วมกัน ขยายการเข้าถึงทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบแพ็กเกจสื่อแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
ฐานะการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 1/2569 ด้วยกระแสเงินสดอิสระที่ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง และอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่อยู่ในระดับต่ำ บริษัทจึงยังคงมีความยืดหยุ่นทางการเงินสูงในการรองรับทั้งการลงทุน การขยายเครือข่ายสื่อ และการต่อยอดความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในอนาคต ขณะเดียวกัน ยังสะท้อนความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและโครงสร้างเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วินัยทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
มุมมองเชิงกลยุทธ์ แม้ภาพรวมเศรษฐกิจและกำลังซื้อในหลายอุตสาหกรรมยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ บริษัทมองว่าผู้ประกอบการยังคงให้ความสำคัญกับการใช้สื่อที่สามารถสร้างประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคและวัดผลได้ชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้สื่อ OOH ยังคงเป็นหนึ่งในช่องทางหลักของการสื่อสารการตลาดในปัจจุบัน
ภายใต้บริบทดังกล่าว บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นการบริหาร “คุณภาพของการเติบโต” ควบคู่กับการรักษาวินัยด้านต้นทุนและโครงสร้างเงินทุน ผ่านการบริหารอัตราการใช้สื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การพัฒนาสินค้าและแพ็กเกจสื่อใหม่ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการขายร่วมกันภายในเครือข่ายสื่อ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร กระแสเงินสด และความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว