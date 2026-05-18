WICE รายได้กำไรโตรับขนส่งคึก

ไวส์ โลจิสติกส์ เผยผลประกอบการไตรมาสแรกชแข็งแกร่ง รายได้จากการให้บริการเติบโต 24% แตะ 1,311 ล้านบาท กำไรสุทธิ 19 ล้านบาท รับอานิสงส์ปริมาณงานขนส่งขยายตัวต่อเนื่องหลังผ่านช่วงเทศกาล พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์บริหารเชิงรุก นำเทคโนโลยีเสริมศักยภาพการดำเนินงาน รองรับความผันผวนเศรษฐกิจโลก มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 1,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 1,060 ล้านบาท จำนวน 251 ล้านบาท หรือเติบโต 24% ขณะที่มีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ มีปริมาณงานขนส่งสินค้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการขยายเส้นทางขนส่งให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์ที่ฟื้นตัวหลังช่วงเทศกาล ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ ซึ่งถือเป็นปัจจัยระยะสั้นที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อหลายอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์และดำเนินแผนบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงาน ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน อาทิ การวางแผนเส้นทางขนส่ง การจัดการทรัพยากร และการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อควบคุมคุณภาพงาน ลดต้นทุนขนส่ง และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์เชิงรุก ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยมีการติดตามปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางรับมือที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไร เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน” นายชูเดช กล่าวเพิ่ม